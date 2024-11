Per dire no alla violenza. Scarpette rosse sui gradini: "Incubo che non si ferma"

E’ entusiasta Annalisa Felletti, consigliera di parità della Provincia, quel tappeto di coperte che ha riempito di colori la piazza del Castello è andato a ruba. Oltre 12mila quadrati realizzati a maglia in mesi di lavoro ’bruciati’ in cambio di un’offerta. "I fondi andranno – spiega – al Centro Donna Giustizia di Ferrara per aiutare le vittime di violenza a riconquistare la loro autonomia". La firma della gara di solidarietà è quella di VivaVittoria Ferrara, iniziativa promossa dall’ufficio della consigliera di parità della Provincia con arcidiocesi, Università, Udi, Centro donna giustizia e il cohausing solidaria. In azione con gomitoli e ferri, circoli di maglia, case di riposo, 34 scuole, cittadini. "Sono 375 le donne seguite dal Centro donna giustizia di Ferrara nel 2023, dato aumentato rispetto all’anno precedente". Per la giornata è stato scelto un simbolo, una rete da pesca di Goro. E’ nel cortile del Castello. "La rete – le parole di Stefania Guglielmi, presidente Udi – è unità, insieme contro questa piaga". E cittadini, associazioni, istituzioni si sono uniti in quella che è una giornata simbolo.

Oggi flash mob all’ospedale di Cento. Alle 14 nell’androne un segnale di vicinanza degli operatori del nosocomio contro la violenza sulle donne. Forte anche il contributo dell’Università. "Le istituzioni accademiche – afferma la Rettrice Unife Laura Ramaciotti – hanno il dovere non solo di condannare questa violenza, ma di affrontarne le radici profonde, educando le nuove generazioni a un cambiamento culturale che metta fine a ogni forma di abuso e discriminazione". Oggi, dalle 18.30 alle 21.30, al Cinema Apollo (via del Carbone, 35) proiezione del film ‘Gloria!’ di Margherita Vicario. L’iniziativa è organizzata da Unife con l’Unione donne in Italia - Ferrara e il Centro Donna Giustizia.

Il collettivo Ferrara Transfemm organizza, oggi, un corteo. Partirà da piazza Savonarola, alle 16.30, e percorrerà corso Martiri della Libertà, corso della Giovecca, via Montebello, Corso Porta Mare fino a piazza Ariostea.

Il Comune. Oggi, alle 9, nella sala del consiglio comunale, seminario ‘Violenza di genere: origine, fattori di rischio e declinazioni di contrasto’. Intervengono Paola Castagnotto del Centro Donna Giustizia, Michele Poli del Cam, Serena Bondi di Udi, Laura Curti Infermiera Emergenza Territoriale 118 Ferrara. Saluto del sindaco Alan Fabbri, con il prefetto Massimo Marchesiello. L’assessore Angela Travagli coordinerà la giornata. Il prof Marco Toscano, del Copernico-Carpeggiani, presenterà l’opera dei ‘The New Poets’ con la canzone ‘Non è normale che sia normale: la poesia sfida il femminicidio’. Ci sarà staff di Studen-TG dell’Einaudi che curerà le interviste e le riprese tv. Davide Conti, presidente dell’associazione sportiva Csr ju jitsu, affronterà il tema della difesa personale. Il binomio economia e violenza sarà trattato da Sara Aleotti, referente delle risorse umane LyondellBasell di Ferrara e Paola Barbiero, psicologa e psicoterapeuta Studio Psicom che illustreranno le politiche aziendali di sensibilizzazione contro la violenza di genere organizzato nel sito di Ferrara LYB. Nella mattinata di oggi, coinvolta Udi per l’allestimento di ‘scarpette rosse’ lungo lo scalone del municipio. Sarà illuminato di rosso il Castello.

La mostra ‘Cenere’, allestita nella cittadella San Rocco, sarà inaugurata oggi alle 13.30. Con la presenza della direttrice generale Monica Calamai, degli assessori Cristina Coletti e Angela Travagli. Mostra-evento ’Gentlemen and Marisa’, ad Argenta. Sarà inaugurata alle 10, nella Sala Mercato. Esposizione curata dagli studenti ‘Questo lavoro (non) fa per te’, ‘Donne e stem’, ‘Sciogliere i nodi” e “Mediateca’. Alle 14 inaugurazione: Panchina rossa contro la violenza a cura di Rpc Filo, via 8 Settembre 1944 a Filo.

Oggi, dalle 10 alle 12, in un’aula del Dosso Dossi in Bersaglieri dialogo con l’autrice Lucia Gallo (autrice del libro Voci di donne. Canto e contorcanto). Presenti la dirigente Francesca Barbieri e le classi 5A, 4A, 4J liceo artistico. Coordineranno le docenti del liceo Perinasso, Latini, Bergonzini e Palchetti. Alle 17,30 la Galleria Atelier LoR, in via Zandonai 56, proporrà un incontro di letture. "Sfumature di Rosa" è il libro di Renato Gadda, che ne cura anche la regia, che diventa rappresentazione teatrale. Andrà in scena oggi, alle 21, al Castello Lambertini di Poggio.