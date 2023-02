"Per essere felice Gesù deve rimanere nell’amore del Padre"

Il cammino della Quaresima ha come prima tappa il deserto, dove Gesù, guidato dallo Spirito, vive un tempo di preghiera e di digiuno. Nel racconto dei Vangeli sinottici, questo episodio segue immediatamente un altro momento importante della vita di Gesù, quello del Battesimo: i due episodi sono strettamente collegati. Al battesimo Gesù ascolta dal Padre parole che fondano la sua identità: il Padre lo chiama figlio, lo chiama figlio amato, e attraverso queste parole Gesù conosce il proprio volto, la propria verità unica. Ma possono queste parole bastare alla vita sua vita? Possono reggere nei momenti di prova, possono bastare alla sua felicità e rimanere come fondamento saldo e sicuro del suo cammino? Il diavolo proprio questo cerca di fare, cerca di fare in modo che queste parole che Gesù ha ascoltato non bastino alla sua vita. Potremmo dire che l’episodio delle tentazioni si può riassumere tutto in un’unica domanda, che è questa: ma tu di che cosa vivi? Di che cosa hai bisogno perché la tua vita sia piena, su cosa fondi la tua esistenza? E qui le risposte possono essere solamente due. La prima è quella suggerita dal diavolo: per essere felici, per vivere una vita piena, tu hai bisogno di tutto e ne hai bisogno subito. Hai bisogno di non soffrire lo spazio della fame, dell’attesa, della frustrazione. Hai bisogno di una vita capace di stupire, di fare colpo, hai bisogno di gloria e di onore, hai bisogno che tutto, anche Dio, sia al servizio delle tue necessità. C’è un’altra risposta, che è quella di Gesù: Gesù non pensa che per essere felice bisogna avere tutto, averlo subito, essere colmato di ricchezza, di gloria e di onore. Egli pensa che per essere felice deve semplicemente rimanere nell’amore del Padre, deve rimanere in ascolto di quella parola che il Padre ha posato su di lui al momento del battesimo. Tutto il resto può esserci o può anche non esserci, ma non è da lì che passa la vita. Ed è importante capire dove Gesù trova questa risposta: la trova nella parola del Padre, nell’ascolto di lui, nella relazione con Lui. Una relazione che non ha bisogno di segni per credere, una relazione che si fida, una relazione di umile ascolto, una relazione che non piega Dio ai propri bisogni. La Quaresima è proprio questa opportunità, che ogni anno ci viene e ridonata: quella di rimetterci in cammino per tornare al Padre, per riconoscere che è Lui e Lui solo la sorgente della nostra vita, la possibilità unica della nostra pienezza.

Monache Clarisse di Ferrara