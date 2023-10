"Per evitare altri alluvioni, applichiamo il regolamento di Rimini"

L’alluvione di metà maggio in Romagna ha provocato miliardi di danni e gravi lutti. Un simile evento potrebbe verificarsi anche in un territorio particolarmente fragile come il ferrarese. All’inizio di ottobre il Comune di Rimini ha chiesto formalmente ai gestori di infrastrutture stradali pubbliche, ai proprietari e ai conduttori dei terreni agricoli di prestare la massima attenzione alla pulizia e manutenzione dei fossi stradali, la costante manutenzione e pulizia dei fossi di guardia e di quelli interpoderali, dei terreni e degli stabili agricoli. Questa attività è posta a carico di tutti i soggetti pubblici e privati, proprietari, conduttori, gestori di immobili, terreni e infrastrutture pubbliche, perché attuino tutti gli accorgimenti tecnici e operativi per mantenere nello stato di massima efficienza il reticolo di canali e fossi. Un impegno, sottolinea il Comune di Rimini, previsto anche dal “Regolamento sulla gestione dei suoli a prevenzione del rischio idrogeologico e a tutela del territorio”, con cui si disciplina la tenuta e la cura dei fossi stradali, di guardia e di quelli interpoderali, dei tombinamenti e di qualsiasi altra sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso. I proprietari dei fondi agricoli, in particolare, devono provvedere anche ad un’appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, alla pulizia di fossi e tombinamenti che circondano o dividono i terreni, nonché allo sfalcio dell’erba e della vegetazione spontanea e alla rimozione del materiale depositato da eventuali piene per assicurare l’efficienza idraulica dei fossi di scolo. Esiste a Ferrara un regolamento simile? Se sì ci chiediamo allora perché non venga fatto rispettare. Se non esiste, il Comune dovrebbe adottarlo tempestivamente, coinvolgendo nell’azione di indirizzo e di controllo le Associazioni agricole e il Consorzio di bonifica. Parliamo sempre di prevenzione e di sostenibilità ambientale. L’esempio del Comune di Rimini indica un approccio molto concreto alla manutenzione del territorio. Può darsi che in caso di alluvione anche una accurata manutenzione di fossi e scoline potesse risultare insufficiente, ma certamente contribuirebbe a limitare danni e tragedie umane. Attendiamo alla prova i nostri amministratori e i nostri politici.

Maria Giulia Simeoli