Per ’Fantamondo’, il Fotoclub Ferrara ospita l’illustratore fantascientifico Dino Marsan

Domani alle 21, nella sala della musica di via Boccaleone 19, in città, nell’ambito della rassegna ’Fantamondo’, dedicata agli autori ferraresi che usano anche la fotografia come mezzo espressivo, l’associazione culturale di promozione sociale Fotoclub Ferrara, con il patrocinio del Comune, ospita Dino Marsan. Creativo ferrarese, Marsan ha toccato molteplici settori dell’immagine. Vanta collaborazioni con agenzie pubblicitarie, realizzazione di fumetti, illustrazioni sul genere fantascienza, fantasy, horror e noir. Ha illustrato copertine per la discografia (RCA, EMI e Full Time) e video didattici dedicati allo sport. Ha pubblicato tre libri fotografici su Ferrara il terzo dei quali realizzato con l’ausilio di un drone, “Maialik” un fumetto in grafica 3d e nel 2022 una raccolta di vignette sul tema della pandemia intitolato “L’antivirus”. Nel 2008 viene eletto miglior illustratore di fantascienza dell’anno. L’ingresso è aperto a tutti ed è a ingresso libero.