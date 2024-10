Per gli scrittori. Scambi letterari al Factory Grisù

Il laboratorio di scrittura ‘Tritacarne letterario’, negli spazi del Consorzio Factory Grisù, si terrà domenica 24 novembre. I dettagli sono stati illustrati nel corso di una conferenza da remoto alla presenza di Alessandro Canella, presidente del Consorzio Factory Grisù, Paolo Panzacchi, direttore artistico di Grisù 451, Alessio Papa, direttore artistico del Consorzio Factory Grisù, e Giulio Mozzi, scrittore e docente del ‘Tritacarne letterario’. "Così come il Consorzio nasce dalle ceneri dello stabile che fu caserma per dar voce alla cultura e allo spettacolo in un quartiere a rischio di degrado – commenta Alessandro Canella –, il Grisù 451 nasce per dar voce agli scrittori e, in una visione più ampia, al mondo dell’editoria. In questo senso, non diamo solo voce agli scrittori ma li aiutiamo nel loro percorso espressivo e di crescita, con un’iniziativa importante". Per il Tritacarne sono ancora disponibili gli ultimi posti e gli scritti che si vorranno discutere dovranno essere inviati entro il 17 novembre. Tutti, siano essi il soggetto di uno scritto, un’idea articolata o un romanzo finito, saranno analizzati insieme a Giulio Mozzi e discussi a partire dalle 9.30, con orario di fine solo a discussione terminata. "Grazie alla collaborazione con la Bottega di Narrazione – prosegue Alessio Papa –, andiamo nella direzione di una fucina creativa: i nostri spazi, i nostri laboratori sono a disposizione per aiutare gli artisti, che personalmente vedo come artigiani, in uno sviluppo personale e creativo". Le adesioni vedono al momento la presenza di sei autrici e sette autori, alcuni già pubblicati, che provengono da diverse province e regioni, fra cui Verona, Vicenza, Bari, Milano, Bologna e dalla Romagna.

"Un momento importante – commenta Paolo Panzacchi – per chi ha un romanzo in testa o lo ha già scritto e ha la possibilità di misurarsi con il più importante talent scout e responsabile editoriale che oggi l’editoria abbia da offrire". Giulio Mozzi ha infatti pubblicato sette libri di racconti e un romanzo, ed è oggi un talent scout letterario. Il docente è intervenuto così: "Il laboratorio di scrittura vuole non solo offrire un parere qualificato sui testi proposti, ma anche insegnare come si discute un testo. Discutere i testi degli altri, nei confronti dei quali non abbiamo tutti quei sentimenti e desideri che abbiamo per i nostri, può essere molto istruttivo". Le novità per l’autunno di Grisù non si fermano qua, perché giovedì 31 ottobre alle 21, nella sala Macchine del Consorzio e in collaborazione con il Centro Sociale La Resistenza, ci sarà la prima nazionale de ’Gli uomini pesce’, l’ultimo romanzo di Wu Ming 1 edito da Einaudi.

Mario Tosatti