Per i carnevali storici in arrivo 200mila euro. La Regione: "Un settore da valorizzare"

Carnevali storici, la Regione destina 200mila euro a sostegno di otto manifestazioni. Le risorse destinate a Cento sono pari a 79.462 euro. L’assessora regionale Gessica Allegni è soddisfatta: "Un settore che vogliamo valorizzare e promuovere. I carnevali fanno parte delle industrie culturali e creative e sono strumenti importanti per tramandare tecniche artigianali alle nuove generazioni" I contributi nell’ambito della legge regionale 14 del 2022. Diciotto i carnevali storici iscritti nell’albo regionale. Sono otto i carnevali storici sostenuti quest’anno dalla Regione con 200mila euro di contributi complessivi nell’ambito della legge regionale 14 del 2022. Una norma voluta per valorizzare le manifestazioni della tradizione storico-culturale dell’Emilia-Romagna capaci di integrarsi con il territorio, valorizzando la partecipazione delle comunità locali. Eventi sempre più partecipati che, oltre a rafforzare l’identità dei territori, promuovono attività collaterali di studio e ricerca, corsi dedicati all’arte della cartapesta e alla costruzione dei carri e delle maschere."Un settore importante che vogliamo continuare a valorizzare – afferma l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni –. I carnevali storici rappresentano molto più di semplici manifestazioni folkloristiche: sono autentici presidi culturali che mantengono vive le tradizioni locali e costituiscono momenti fondamentali di aggregazione comunitaria. Fanno parte delle industrie culturali e creative e rappresentano strumenti significativi per la trasmissione di tecniche artigianali particolari alle nuove generazioni, creando un ponte intergenerazionale che rafforza il tessuto sociale. Questi eventi favoriscono la coesione territoriale e il senso di appartenenza, preservando un saper fare che caratterizza i territori e ne consolida l’identità attraverso la partecipazione attiva della comunità". A beneficiare delle risorse a disposizione, 200mila euro complessivi, sono: il Carnevale di Gambettola (contributo di 39.840 euro), il Carnevale di San Giovanni in Persiceto (contributo di 28.937 euro), il Carnevale dei Fantaveicoli di Imola (contributo di 17.020 euro), il Carnevale di San Pietro in Casale (contributo di 15.293 euro), il Carnevale di Cento (79.462 euro), il Carnevale storico di Casola Valsenio (5.100 euro), il Carnevale di Forlimpopoli (Fc - 10.380 euro), Carnevale di Pieve di Cento (3.968 euro). La legge del 2022 ha previsto inoltre l’istituzione dell’albo regionale dei Carnevali storici, e sono attualmente 18 i carnevali storici iscritti. L’iscrizione all’albo consente di partecipare ai bandi regionali destinati alla concessione di contributi per il finanziamento della manifestazione carnevalesca e delle attività collaterali ad essa collegate.