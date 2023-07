Per i fanghi bagarre tra Pd e Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia Argenta si schiera ufficialmente contro il progetto dell’impianto fanghi a Portoverrara e deposita le osservazioni. Dunque dopo il Centrodestra Civico di Portomaggiore e Argenta Rinnovamento, anche il partito della Meloni prende posizione, depositando anch’esso le osservazioni contro l’impianto. "L’impianto fanghi proposto è una chiara minaccia per il nostro territorio – afferma Nicola Fanini, leader di Fratelli d’Italia Argenta – mette a rischio quella che è la qualità e l’eccellenza delle nostre aree e la salubrità del nostro vivere, di tutti i cittadini argentani e portuensi".

Un presa di posizione molto netta quindi, evidenziata dalla presentazione delle osservazioni: "Abbiamo voluto far sentire anche la nostra voce, una voce che ci vedrà sempre al fianco dei cittadini – continua Fanini – depositare le osservazioni contro l’impianto è in questo momento uno dei più importanti atti concreti da fare; dobbiamo continuare a lottare con mobilitazioni, sostenendo il coordinamento No Fanghi e continuando a portare il nostro dissenso sul campo, come è stato con la bellissima manifestazione di Fare Verde, che ha visto la partecipazione di tantissime persone, di qualunque estrazione politica. Il nostro territorio ha già vissuto l’esperienza dell’impianto fanghi di Ostellato, il quale era comunque di dimensioni notevolmente inferiori a quello di Portoverrara e, ciò nonostante, abbiamo già provato sulla nostra pelle i disagi, diretti e indiretti, che una struttura del genere comporta. Non siamo disposti a ripetere tale esperienza". Fanini poi risponde alle dichiarazioni del Partito democratico che qualche giorno fa, tramite i suoi dirigenti locali, si era espresso contrario all’impianto, sostenendo che la competenza è del governo nazionale e che la Regione non aveva modo di intervenire. "Invece la Regione – attacca – ha tutti i poteri per poter fermare l’impianto". Intanto, il deputato Pd Stefano Vaccari ha presentato un’interrogazione indirizzata al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: "Ho chiesto al Ministero se non intenda promuovere un attento monitoraggio in ordine all’impatto ambientale della produzione e dell’impiego di sostanze quali gli ammendanti provenienti da fanghi di depurazione,nche al fine dell’adozione di iniziative normative volte a rendere più stringenti ed efficaci verifiche e controlli idonei a tutelare l’ambiente e la popolazione".

Il Pd ritiene di essere in prima linea contro l’impianto: "Stiamo dimostrando con i fatti e a tutti i livelli di voler concretamente evitarne la realizzazione", commentano il segretario provinciale del Pd Ferrara Nicola Minarelli e la capogruppo dem in Assemblea Legislativa Marcella Zappaterra. E ancora: "Auspichiamo che tutte le forze politiche si uniscano in questa battaglia e che non prevalga il protagonismo partitico". Zappaterra e Minarelli criticano il comportamento dell’opposizione: "Leggiamo in questi giorni dichiarazioni fuorvianti da parte di altri esponenti politici locali. Continuiamo tuttavia a essere ancora fiduciosi che alla fine tutti agiscano per competenza nelle sedi istituzionali. Solo l’interesse generale ci guida in questa battaglia che combatteremo fino in fondo con tutti gli strumenti a disposizione".

Franco Vanini