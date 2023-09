Per i Fari di Comacchio: Regione stanzia oltre 100mila Euro

Sostegno per l’illuminazione, la pulizia e la cura dei segnalamenti luminosi per la navigazione e della segnaletica stradale, nonché del verde pubblico. È questa la finalità delle risorse regionali messe a disposizione per i porti dell’Emilia-Romagna, pari a 120mila euro complessivi. Lo stanziamento ha ricevuto il via libera della Commissione Territorio e Ambiente presieduta da Stefano Caliandro. Nello specifico, Comacchio riceverà 17mila euro; Goro 5.400 euro, mentre le restanti risorse saranno destinate agli altri tre scali di Cattolica (24mila euro), Cesenatico (24mila euro) e Rimini (48mila euro). Alla Commissione è intervenuto anche l’assessore regionale ai Trasporti Andrea Corsini, che ha evidenziato come le risorse per i porti regionali siano state assegnate "per interventi di manutenzione, illuminazione e cura del verde pubblico: al di là di queste risorse è importante inserire questa delibera all’interno di un quadro più complessivo di quanto la Regione ha fatto per i porti: nel 2022-2024 abbiamo stanziato quasi due milioni di euro per i dragaggi dei porti e nel 2022-2023 altri 5,5 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria sui porti dell’Emilia-Romagna". Gli interventi che saranno realizzati presso le arre portuali regionali, comprese quelle di Comacchio e Goro, andranno ad aumentare ulteriormente la sicurezza e i servizi per coloro che frequentano e lavorano presso gli scali. Michele Facci della Lega, come già avvenuto in passato, ha nuovamente manifestato le proprie perplessità riguardo la misura: "Già in altre occasioni analoghe ho avanzato delle osservazioni critiche su questo tipo di provvedimenti – rimarca l’esponente del ‘Carroccio’ -. Stiamo facendo uno stanziamento di 120.000 euro che copre solo il 33% della spesa sostenuta dai porti in questione, mentre la legge dice che questa tipologia dovrebbero essere a totale carico della Regione e i Comuni in cui si trovano questi porti non dovrebbero spendere nemmeno un euro". Quindi, Facci sostiene che la Regione debba non solo contribuire, ma coprire completamente i costi degli interventi realizzati sui porti regionali.

Valerio Franzoni