Per il centenario di Giacomo Puccini il teatro comunale ospita ’La Bohème’

Tra le opere più rappresentate di Giacomo Puccini, La Bohème è stata più volte presente anche nei cartelloni di Ferrara e della sua provincia. Lo sarà anche questo fine settimana, oggi e domenica 28 gennaio al Teatro Comunale ’Abbado’, in occasione del centenario dalla scomparsa del grande compositore italiano, amato in tutto il mondo. L’allestimento, sotto la regia di Cristina Mazzavillani Muti, riprende l’affascinante viaggio nella Parigi del 1830. L’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini è diretta da Nicola Paszkowski, Rodolfo è interpretato da Alessandro Scotto di Luzio ed Elisa Verzier veste i panni della dolce Mimì. Nelle parti di Musetta e Marcello sono impegnati rispettivamente Alessia Pintossi e Christian Federici. Schaunard è Clemente Antonio Daliotti, Colline è Andrea Vittorio De Campo. Nel cast ci sono inoltre Fabio Baruzzi (Benoît), Ivan Merlo (Parpignol) e Graziano Della Valle (Alcindoro, sergente dei doganieri). Il Coro del Teatro Municipale di Piacenza è diretto da Corrado Casati, mentre il Coro di Voci Bianche Ludus Vocalis - Novello da Elisabetta Agostini e la Banda Musicale Cittadina di Ravenna da Mauro Valgimigli. Si tratta di una produzione Ravenna Festival in coproduzione con Teatro Galli di Rimini, Teatro del Giglio di Lucca, Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e Teatro Verdi di Pisa.

Proprio attraverso quest’opera di Puccini si possono ripercorrere le diverse epoche di Ferrara, come ricorda uno scritto di Dario Favretti, ora direttore organizzativo e coordinatore artistico di Ferrara Musica, pubblicato nel programma di sala della Bohème della Stagione Lirica 1996 del Teatro Comunale. La Bohème debutta infatti nella nostra città nella stagione di Carnevale 1896-97 ottenendo un trionfo. Poco più di un anno era passato dalla Prima dell’opera pucciniana del 1° febbraio 1896 al Regio di Torino, diretta dal ventinovenne Arturo Toscanini e salutata da un successo di pubblico, mentre la critica accusava Puccini di aver smarrito la carica innovativa della Manon Lescaut. La recensione della prima estense della Bohème, apparsa sulla Gazzetta Ferrarese, ne elogia invece l’esecuzione. Nell’Archivio comunale di Ferrara, legate alla Prima ferrarese della Bohème, sono presenti alcune chicche del tempo, che restituiscono appieno la vivacità dell’evento cittadino, come l’elenco dei palchisti e degli abbonati alla stagione di Carnevale 1896-97, i borderò con primi incassi di stagione, la distinta proposta dei generi per la caffetteria, una lettera della pasticceria Azzolini, vincitrice dell’appalto; la locandina a stampa della caffetteria del Comunale.