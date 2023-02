di Andrea Celeghini

Meglio tante azioni svolte consapevolmente che poche azioni compiute svogliatamente. Massima che avrebbe potuto dire Catalano (il filosofo del programma televisivo “Quelli della notte”) e con la quale non possiamo che essere d’accordo. Pensiero che ci spinge anche a interrogarci riguardo la consapevolezza delle nostre azioni e il valore vero da esprimere nei nostri riti o nelle nostre pratiche religiose. Ci interessa ancora interrogarci sul perché delle tradizioni religiose? C’è ancora spazio per ragionare sulla consapevolezza? Consapevolezza che andrebbe ricercata ogni volta che mettiamo in pratica i nostri riti, come ci suggerisce la prima lettura, presa dal capitolo 58 di Isaia: "Il digiuno che voglio non consiste forse nel dividere il pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti?". Questo testo sembra anticipare la quaresima, ma in realtà mette al centro proprio la questione della consapevolezza e nello specifico del vero significato del digiuno (del sacrificio) agli occhi di Dio. Il digiuno vero (che non ha niente a che fare con quello a intermittenza tanto caro ai più rinomati e competenti dietisti) per il cristiano può e deve essere visto solo come un mezzo per manifestare la luce, per insaporire la vita, per dare senso alle cose che fa, per motivarlo alla carità, per allenarlo al dono di sé. "Voi siete il sale della terra… Voi siete la luce del mondo". E cosa si deve fare per avere questa consapevolezza, per non affievolire la luce e non perdere sapore? Forse ascoltare il salmo 111 (112) quando suggerisce come arrivare alla felicità: "Felice l’uomo pietoso che dà in prestito... sicuro è il suo cuore, non teme, egli dona largamente ai poveri". O provando ad essere persuasivi, aprendo orecchie, mente e cuore a Paolo di Tarso che così si presentava ai Corinzi. "Io, fratelli, quando venni tra voi mi presentai nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi". Dobbiamo presentarci nella debolezza, non utilizzare la forza della persuasione, ma la fragilità del bisognoso (non gli occhi della tigre, ma lo sguardo del misero), non sfoggiare sicurezza ma sensibilità e ascolto. Non siamo qui per “spaccare il mondo”, ma per raccoglierne i cocci. Non siamo qui per creare separazione, ma per ricomporre strappi. Non siamo qui per definire confini, ma per fare passare persone dall’altra parte del ponte.