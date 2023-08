Per il progetto generale servono 40 milioni

Servono circa quaranta milioni di euro. Non due soldi, si dirà. Vero, ma se dovesse davvero prendere corpo il progetto di efficientamento energetico e transizione ecologica del Polo Chimico, potrebbe segnare la svolta per il territorio. Pur con tutte le incognite che ancora pendono sul futuro dello stabilimento a partire dall’accordo Basell-Versalis sulla fornitura di materie prime. Ma torniamo al piano, di cui è capofila e promotore il Comune e che ora è approdato agli uffici del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il piano è frutto del lavoro di un tavolo tecnico partecipato da Comune, Provincia, Ifm (Consorzio Integrated Facility Management) e da tutte le società coinsediate nel Polo. Ed è stato elaborato con la partecipazione di referenti dell’Università di Ferrara e della stessa Regione, cogliendo gli obiettivi previsti nel Patto per il Lavoro e il Clima Regionale e declinato nel Focus Ferrara. Le progettualità individuate hanno come obiettivo quello di efficientare a livello energetico il Polo attraverso sei linee di intervento da realizzare in un’ottica di sito produttivo a beneficio di imprese e ambiente. Tra i risultati attesi, anche alla luce di una siccità perdurante (lo scorso anno), c’è una riduzione fino al 53% del prelievo di acqua dal Po per uso industriale, la produzione di energia da fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di Co2 (gas climalterante) di circa 500 tonnellate all’anno. La conseguenza diretta sarà una netta diminuzione dei costi del "metabolismo basale" dell’intero sito industriale con benefici netti sull’impatto ambientale e con una maggiore appetibilità del sito per ampliamenti delle attività presenti e da parte di nuovi investitori. Ricordiamo che, al Petrolchimico, ci sono ancora 130 ettari di terreno ‘libero’ a disposizione per nuovi insediamenti industriali. In termini di pianificazione urbanistica, inoltre, il Pug del Comune prevede una valorizzazione dell’area del Polo, attraverso interventi che favoriscano gli insediamenti tramite una specifica disciplina normativa che punti alla sburocratizzazione e alla semplificazione dei procedimenti. In questo contesto, va ricordato l’inserimento del Petrolchimico nella Zona Logistica Semplificata (Zls).