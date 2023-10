Per il restauro di Villa Zardi entro domani per le offerte

Scadrà alle 12 di domani il termine per la presentazione delle offerte relative alla gara a procedura negoziata per l’appalto dei lavori di ‘Rigenera Copparo 04: restauro di Villa Zardi’, l’ultimo dei quattro interventi di ‘Rigenera Copparo’ finanziati per cinque milioni dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il progetto, per un investimento di 356.500 euro, interesserà il parco pubblico circostante Villa Zardi e l’edificio un tempo a servizio del palazzo. In particolare, si prevede il ridisegno e l’ampliamento delle pavimentazioni, drenanti, al fine di predisporre aree che potranno ospitare eventi, sagre e feste; il mantenimento, in corrispondenza dell’area cortiliva posta tra i due fabbricati, delle piante esistenti e la piantumazione di nuovi alberi nelle aree limitrofe; la riqualificazione, con il parziale riposizionamento e la nuova delimitazione, dell’area attualmente destinata agli orti urbani; la realizzazione di un’area ludica appositamente progettata per offrire un ambiente sicuro e inclusivo dove bambini di differenti fasce d’età potranno giocare e socializzare; la creazione di una zona fitness, le cui macchine sono state finanziate dal progetto ‘Sport nei Parchi’. Inoltre, il progetto prevede la modellazione del terreno e la realizzazione di una piccola arena a gradoni. L Come previsto nel bando, il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è di 120 giorni naturali e consecutivi, dalla consegna dei lavori.