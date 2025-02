Per la buona salute dei caregiver. Patto tra il Comune e la Cidas

Un progetto dedicato alla salute psico-fisica dei caregiver. Si tratta delle ‘Frequenze del benessere’, che inizierà martedì, ideato da Cidas e sostenuto con un contributo di 15mila euro dall’assessorato alle politiche socio-sanitarie del Comune. L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire supporto a chi si prende cura di familiari non autosufficienti. "Il progetto – così l’assessore Cristina Coletti – rappresenta un’importante iniziativa per il sostegno e la valorizzazione del ruolo fondamentale dei caregiver, figura su cui come Amministrazione stiamo cercando di dare risposte specifiche e sostenere azioni mirate. Il contributo di 15mila euro intende offrire un supporto concreto a chi affronta quotidianamente sfide enormi, migliorando la qualità della loro vita e favorendo il benessere psicologico e fisico. Grazie a Cidas e alla sinergia tra le istituzioni, i professionisti del settore e le risorse locali, il progetto permetterà di creare una rete di supporto solida e di favorire lo scambio di esperienze tra caregiver, affinché possano sentirsi accompagnati e meno isolati in questo difficile percorso". Le attività prevedono incontri psicologici di gruppo, al via dal 25 febbraio, condotti da una psicologa esperta, Silvia Andreetti. Si svolgeranno il martedì dalle 15 alle 17 e saranno ad accesso libero in diversi luoghi della città, tra cui la sala Arengo della residenza municipale di Ferrara e le biblioteche comunali Bassani, Rodari e Luppi. Inoltre, previsti percorsi di bio-energetica, al via dal 5 marzo. Gli incontri sono condotti dalla counselor Laura Venturoli e si svolgono il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 16.30 al residence Service, in via dei Tigli 3 in città.

Mario Tosatti