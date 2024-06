Per la notte della musica c’è Rosa Chemical

COMACCHIO

La costa comacchiese è pronta a tuffarsi nella "weekend dance" che il 5 e il 6 luglio travolgerà il litorale emiliano-romagnolo per "La Notte Rosa", il grande evento corale giunto alla 19esima edizione. Artisti di punta che quest’anno animeranno il palco in viale Jugoslavia a Lido delle Nazioni saranno Rosa Chemical con la sua contagiosa energia, e il rapper Shade, artista molto conosciuto e amato dai giovani. Ma non solo. Tanti, infatti, sono i momenti di intrattenimento che animeranno le due serate, curate dalla New Star Productions della vulcanica Paola Abile che, ieri al Just Prestige di Lido delle Nazioni, assieme alla vice sindaco Maura Tomasi, all’assessore Emanuele Mari e al coordinatore della cabina di regia di Destinazione Turistica Romagna Gianfranco Vitali, ha illustrato il ricco programma. "Grazie all’instancabile lavoro di Paola Abile e alla presenza di artisti come Rosa Chemical e Shade – ha affermato Tomasi –, Comacchio si candida a un ruolo da protagonista de "La Notte Rosa": un appuntamento che arricchisce la nostra proposta di eventi estivi". Come ricordato dall’assessore Mari, "La Notte Rosa" (firmata dall’ambassador di Visit Romagna Claudio Cecchetto) è un evento di sistema che unisce i 110 chilometri della costa emiliano-romagnola, di caratura nazionale, cui Comacchio partecipa con un’offerta dedicata ad un pubblico variegato.

"Un evento di sistema, giunto alla 19esima edizione e il più longevo nel proprio genere", ha evidenziato Vitali, che ha rivolto l’invito a commercianti e imprenditori ad essere partecipi, "per accogliere al meglio visitatori, turisti e clienti". Come rimarcato da Paola Abile si tratta di una manifestazione "che si fa per il territorio, per farlo a conoscere a coloro che verranno agli appuntamenti della Notte Rosa". Venendo al programma, venerdì dalle 21.30 a scaldare i motori della festa saranno i dj "Tormentoni" e il cantante Max Fogli, poliedrico artista comacchiese che aprirà entrambe le serate dell’evento. Alle 22.30 prenderà il via il concerto live di Rosa Chemical e, dopo il suggestivo spettacolo pirotecnico della mezzanotte che si terrà in contemporanea in tutte le località della costa emiliano-romagnola, la festa proseguirà sino alle 2 di notte con i grandi successi dagli anni ‘80-90 ad oggi proposti dai "Tormentoni" per fare ballare il pubblico. Sabato dalle 21.30, assieme a Max Fogli, aprirà la serata il Radio Company Summer Tour 2024, cui seguirà il concerto di Shade e ancora un gran finale in musica con Radio Company che, con dj Nick e speaker Leonardo Feltrin, proporrà "Viaggia insieme a me": un tour tra i più grandi successi anni ‘90 e 2000 mixati dai dj della radio, per fare cantare e ballare tutte le generazioni. Nell’occasione, i partecipanti potranno ricevere i gadget "Original Radio Company": un souvenir e un ricordo della serata trascorsa ai Lidi di Comacchio, dove andrà in scena un vero e proprio "Capodanno dell’estate".

Valerio Franzoni