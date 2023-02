Per la pace in Ucraina Scarpette rosa sul selciato "Dobbiamo perdonare"

Gialle, rosa, bianche. Una distesa di scarpette di tutti i colori sul selciato, in piazza Trento e Trieste. I cartelloni, anche quelli per terra, con le tragiche cifre di un massacro. I morti, i numeri delle persone fuggite alla guerra, le scuole danneggiate e distrutte. La guerra, un anno dopo. Questa volta raccontata, con le bandiere che tingono il listone, dalla comunità ucraina di Ferrara. "Una luce per l’Ucraina", lo slogan della manifestazione che si è svolta nel pomeriggio di ieri. Il simbolo, una colomba. A parlare ad un popolo padre Vasyl Verbitskyy della Chiesa di Santa Maria dei Servi, punto di riferimento per la comunità cattolica ucraina che in città conta duemila persone. Gli occhi limpidi, si guarda attorno. C’erano oltre un centinaio di persone, che da un anno soffrono per la loro terra. Per i parenti e gli amici che hanno lasciato in un paese diventato così vicino.

Qual è la vostra speranza?

"Chiediamo di vivere in libertà, che finisca l’orrore che la nostra terra sta sopportando da troppo tempo", risponde padre Vasyl Verbitskyy

Forte la solidarietà, l’abbraccio della città di Ferrara

"Sì, i ferraresi ci hanno aiutato, ci stanno aiutando molto. L’anno scorso da subito si sono mossi quando hanno saputo, quando hanno toccato con mano la tragedia che ha portato lutti e dolore ad un popolo. Sono stati tra i primi ad intervenire, tra i primi anche per la mole di aiuti. Da qui sono partiti ben 11 camion carichi di aiuti e speranza. Ferrara è stata seconda solo rispetto a città di ben più grandi dimensioni, come per esempio Roma"

Scure sono le nuvole che si addensano sul vostro futuro

"Che la guerra finisca prima possibile, questo il nostro più grande desiderio. Siamo un popolo che crede, un popolo che deve poter e saper perdonare"

I russi?

"Una volontaria russa opera nella nostra chiesa, ha un cuore grande".

Mario Bovenzi