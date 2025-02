"Per la privacy vietate informazioni sui pazienti"

Prima medico di medicina generale, oggi come libero professionista, Natale Vita con l’ambulatorio ad Ariano Ferrarese, nel quale ha operato da anni solleva una questione di informazioni sulla salute dei pazienti che assiste mentre sono ricoverati presso i nosocomi ferraresi. "Quando un mio paziente si sottopone a determinati interventi o terapie presso gli ospedali di Cona o del Delta - spiega - e telefono per avere notizie su come stiano procedendo le cure o altro, sperando di interloquire coi medici che hanno fatto l’intervento o stanno assistendo un mio paziente presso i nosocomi ferraresi non mi è possibile avere alcuna risposta". Il medico di origini calabresi, da oltre 45 anni anni ha esercitato la professione nella frazione di Mesola e precisa "a differenza degli ospedali di Padova, Adria e Rovigo nei quali per miei pazienti ricoverati in quelle strutture riesco ad avere sempre informazioni e confronti coi medici che li hanno in cura, e non nessuna risposta come a Ferrara".

L’Ausl ferrarese replica come "la normativa sulla privacy vieta nella maniera più assoluta di erogare informazioni cliniche sui pazienti assistiti, così come anche solo sulla mera presenza del paziente in Azienda, senza una delega o un consenso specifici in tal senso firmata dal paziente stesso". Sottolinea come non sia possibile fornire "ad una persona che, al telefono, si qualifica come medico senza altra prova a riscontro, informazioni sul fatto che il paziente è ricoverato, così come sullo suo stato di salute di una persona. La struttura o l’operatore che lo facesse lederebbe in maniera gravissima la privacy del paziente che potrebbe chiederne conto in sede giudiziaria, così come davanti al Garante Privacy. Ciò non toglie la massima disponibilità dei medici delle strutture sanitarie - conclude - a fornire le informazioni dovute nei modi e nelle forme previste e corrette, cioè con certezza di identificazione dell’interlocutore e a fronte di specifico consenso in tal senso da parte del paziente nelle forme previste dalla legge". Speriamo che questa problema riscontrato dal dottore si risolva in qualche modo. Che alla fine si trovi un modo per arrivare a una soluzione.

Claudio Castagnoli