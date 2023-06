Per la rassegna ’Cinema al parco’ ’I tre moschettieri: D’Artagnan’

Questa sera, alle 21.30 al Parco Pareschi, in Corso Giovecca 148, nell’ambito della rassegna ’Cinema al Parco’, organizzata grazie al contributo del mondo cooperativo Ferrarese, verrà proiettato il film ’I tre moschettieri: D’Artagnan’, di Martin Bourboulon. Diretto da Martin Bourboulon, racconta la storia di D’Artagnan (François Civil), un giovane vivace originario della Guascogna, Francia sud-occidentale. Dopo aver cercato di salvare una ragazza da un rapimento, tutti lo credono morto. In verità, D’Artagnan giunge a Parigi, dove tenta in ogni modo di rintracciare gli aggressori. La sua ricerca, però, lo porterà nel vivo di una vera e propria guerra, che rischia di compromettere il futuro della Francia. È così che D’Artagnan decide di allearsi con Athos, Porthos e Aramis (Vincent Cassel, Pio Marmaï e Romain Duris), i tre Moschettieri del Re, per affrontare i malvagi stratagemmi messi in atto dal Cardinale Richelieu (Eric Ruf). Biglietteria: intero: 6,50 euro (ridotto 5 (acquisto in cassa).