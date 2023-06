Per la scuola di Casumaro la spesa sarà di 11 milioni

CENTO

L’aumento del finanziamento a 11 milioni di euro per la nuova scuola di Casumaro, l’ampliamento dei luoghi per matrimoni e unioni civili e infine la questione dell’affidamento della Fiera, sono stati al centro del dibattito del consiglio comunale di mercoledì. "Per Casumaro abbiamo ricevuto ulteriori 2.284.000 di euro sulla legge di bilancio relativi all’incremento dei costi, optando per il calcolo di ogni diversa tipologia di costo – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Rossano Bozzoli – questo si aggiunge ai 9.310.000 di euro del Pnrr arrivando a 11.594.000 euro. La scelta di questo tipo di calcolo di richiesta di fondi è stata per avere la massima garanzia tra la progettualità e il plafond economico finanziario a disposizione". A ribattere è stata Fratelli d’Italia. "Da un accesso agli atti abbiamo visto che si sarebbe potuto sistemare la scuola esistente con solo 2 milioni di euro, risparmiando questa grande cifra che sarà da restituire e graverà sulle tasche di tutti – ha detto Alessandro Guaraldi – si può andare avanti sapendo che si poteva avere una scuola funzionante e sicura risparmiando 9 milioni di euro? Tra l’altro non c’è un progetto per quanto riguarderà la viabilità e tutto ciò che consegue una scuola nuova, con altri soldi che saranno da impiegare". Bozzoli ha dunque parlato di una scuola ‘dove non si poteva fare più di tanto, che avrebbe richiesto la chiusura per 3 anni e che comunque sarebbe stata da abbattere’. "Abbiamo l’opportunità col Pnrr di avere una scuola nuova e funzionale alle esigenze del 2023 ed è anche un investimento che fa bene alla frazione – ha sottolineato il sindaco Edoardo Accorsi – sul pnrr va fatta chiarezza: sarà lo Stato a dover restituire le cifre e non i Comuni che hanno ricevuto queste risorse pubbliche per fare interventi senza impegnare risorse proprie". Per quanto riguarda matrimoni e unioni, invece, è stato approvato un regolamento comunale che amplia la possibilità dei luoghi per le celebrazioni. "Finora era possibile sono a Palazzo Governatore, Rocca o ufficio stato civile – ha spiegato l’assessore Carlotta Gaiani – ora viene data apertura anche a luoghi privati". Infine la risposta dell’assessore all’interrogazione sull l’azienda che ha iniziato a lavorare sulla Fiera prima dell’assegnazione. "Il 20 giugno non è stato fatto l’affidamento ma abbiamo inviato a Delphi una richiesta di elementi aggiuntivi, procedendo il 27 con l’assegnazione", ha spiegato Filippo Taddia.

Laura Guerra