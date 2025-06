"Per Lodi magistrati efficienti, per Carife meno"

Caro Carlino, da più parti leggiamo il clamore suscitato dalla condanna di Nicola Lodi per lo “spettacolo della ruspa”, simbolicamente utilizzata da lui per abbattere, in via delle Bonifiche, baracche “abitate” non certo da stinchi di santo. In verità Lodi è venuto tante volte nel quartiere Giardino (accompagnato anche dal questore Capocasa), a verificare lo stato dei fatti ai tempi della mafia Nigeriana. Ma questo interesse nei confronti dei cittadini onesti non fece mai notizia. È un vero peccato che, tanta efficienza da parte degli inquirenti che hanno condannato Lodi a 7 mesi di reclusione, non sia stata riscontrata con il fallimento della Coop Costruttori nel 2003 e con quello della Carife. Allorquando sparì dal conto dei risparmiatori qualche miliardo di euro, mettendo in ginocchio il territorio ferrarese. Ma per tanto disastro arrecato alla popolazione, non fu trovato alcun colpevole. Grazie e un saluto, l. v., b. b.

RACCOLTA RIFIUTI AI LIDI Caro Carlino, fra poco ai lidi ci sarà una nuova raccolta rifiuti. Ho letto che verrà aperto un ufficio a Porto Garibaldi e uno al lido di Volano per informazioni e ritiro sacchi. Così un turista dovrà perdere mezza giornata trasferendosi a Porto Garibaldi per avere informazioni. Ci vorrebbe da giugno a fine agosto un ufficio per aiutare i turisti e i proprietari ad operare correttamente per la raccolta. Proprietario di seconda casa