Per Lucca un’altra grana: Rabbi out. Speranza Zilli

Domenica sul campo della Lucchese la Spal dovrà rinunciare a Rabbi. L’unico giocatore biancazzurro in grado di andare a segno su azione – due volte, contro Pineto e Juventus Next Gen – negli ultimi due mesi sarà infatti costretto a fermarsi a causa di una distorsione alla caviglia. Gli esami strumentali non hanno lasciato dubbi sulla natura dell’infortunio, che comunque per fortuna non appare particolarmente serio. In un certo senso infatti il tecnico pugliese può tirare un sospiro di sollievo, perché a caldo si temeva un problema più significativo. Al Porta Elisa invece dovrebbero rispondere presente i vari acciaccati, da Peda a Zilli passando per Maistro. Le loro condizioni continueranno ad essere monitorate, ma non destano particolare preoccupazione e salvo imprevisti potrebbero tutti giocare dal primo minuto. Con i rossoneri rientrerà dalla squalifica Carraro, che contenderà al nuovo acquisto Buchel una maglia da titolare. Domenica scorsa l’ex centrocampista dell’Ascoli è apparso lontano dalla forma ideale e privo del necessario ritmo-partita, che comunque potrà acquisire soltanto giocando.

Nel frattempo, è scattata la prevendita dei biglietti per il settore ospiti (curva Est) dello stadio Porta Elisa di Lucca in vista del match in programma domenica prossima alle 18,30 tra Lucchese e Spal. I tagliandi saranno acquistabili esclusivamente online sul circuito GO2 al prezzo di 9 euro esclusi i diritti di prevendita. La vendita dedicata alla tifoseria biancazzurra terminerà sabato alle 19. L’incontro del Porta Elisa sarà diretto da Enrico Gemelli di Messina. Il fischietto siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Michele Colavito di Bari, Edoardo Maria Brunetti di Milano e Mattia Mirri di Savona.

Vivaio. Doppio successo per le selezioni spalline Under 17 e Under 16, mentre l’Under 15 è stata sconfitta di misura sul campo del Legnago Salus. Continua il momento positivo della squadra di mister Pedriali che con la vittoria contro il Legnago Salus ha ottenuto l’ottavo successo consecutivo in campionato, grazie alla rete di Girelli nel finale di gara che ha consentito ai biancazzurri di mantenere il primato in classifica. Vittoria casalinga per l’Under 16 che ha battuto il Trento con un netto 5-0 firmato dalle doppiette di Straforini e Morelli, oltre alla rete di Ruffino. Battuta d’arresto invece per l’Under 15 di mister Viviani che nonostante fosse riuscita a ribaltare l’iniziale svantaggio portandosi sull’1-2 è stata poi superata dai padroni di casa nel finale del match. Infine, sconfitta anche l’Under 14 che sul terreno del centro sportivo Fabbri è stata superata per 0-1 nel derby contro la Reggiana.

s.m.