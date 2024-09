"Per mantenersi giovani basta camminare"

E’ stato presentato, venerdì a Comacchio presso il Museo dei Marinati, il progetto "A un passo dal cuore" promosso da Lara Liboni, presidente del Comitato provinciale di Movimento Sportivo Popolare Italia. Una sala gremita col medico Giovanni Pasanisi Primario del Reparto di Cardiologia Riabilitativa dell’Ospedale del Delta che ha illustrato i dati scientifici riportati dallo studio svolto dall’università di Ferrara mentre in rappresentanza del Comune lagunare l’assessore allo sport Emanuele Mari ha sottolineato l’importanza del progetto per la comunità e per il crescente numero di adesioni. "Dopo otto settimane, il test di cammino ha registrato un valore medio di massimo consumo di ossigeno stimato che è variato da buono a molto buono - ha spiegato Lara sottolineando inoltre - se lo studio avesse coperto tutto il periodo dei diversi mesi i dati magari sarebbero stati ancor migliori. Il peso corporeo si è ridotto a fine programma ed è diminuito mediamente di oltre un chilo". Liboni ha precisato come l’accumulo di edema degli arti inferiori sia diminuito significativamente dall’inizio del programma e come il miglioramento della funzionalità` cardiovascolare e la riduzione dell’accumulo di fluidi in periferia siano potenzialmente correlati alla transizione da uno stile di vita sedentario ad attivo con tutti i benefici sulla salute ad esso associati. "Dopo sei otto mesi di attività è emerso che tutti hanno ottenuto - ha continuato - la riduzione dei valori della glicemia e del colesterolo e le due persone che hanno dichiarato di assumere ansiolitici a termine per progetto hanno dichiarato di aver sospeso gli antidepressivi come pure gli incontri con il psicoterapeuta". Coloro che parteciperanno all’iniziativa potranno svolgere le seguenti discipline: acquagym, ginnastica dolce, easy line un circuito di allenamento supportato da macchinari e step adatto a tutte le età, attività sportive all’aperto, flamenco, camminate della salute, approfondimenti di posturale con esperti e movimento biologico, tango therapy che promuove il coordinamento, la propriocezione e consapevolezza corporea tramite il tango. Per aderire obbligatorio il certificato medico per iscrizioni e informazioni 339.2896636. L’esercizio fisico è indicato per una vita salutare soprattuto nella terza età.

cla.casta.