"Per me i Collini sono dei parenti"

Passeggia nel cortile dietro casa con le sue nipotine, Adolfo Lazzari ma non nasconde il suo dolore: "Ci conosciamo da 40 anni con la famiglia Collini e li considero miei parenti. In tutti questi anni ho instaurato con loro un legame che va oltre l’amicizia, perché parliamo di persone eccezionali sempre pronte ad aiutare il prossimo. Era il 1982 quando incontrai per la prima volta Laura e la sua famiglia. Sapere che li hanno feriti e che soffrono mi addolora. Tutti noi vorremmo che non fosse mai accaduto. Se conosco Sergio Borea? Persona molto schiva che faceva fatica a salutarci. So solo che una volta mi sono trovato i carabinieri nel mio cortile perché cercavano lui. Era agli arresti domiciliari, ma parliamo di fatti risalenti ad almeno 5 mesi fa".