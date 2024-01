Per non dimenticare. Con gli alunni

A Comacchio, lunedì alle 9.30 nella sala polivalente ‘San Pietro’ di Palazzo Bellini si terrà un incontro pubblico dal titolo ‘Per non dimenticare’, organizzato da Anpi Comacchio con il patrocinio del Comune. Saranno presenti gli allievi degli Istituti Comprensivi di Comacchio e Porto Garibaldi e del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Comacchio, la dirigenza scolastica e il sindaco Pierluigi Negri. Ad introdurre e a concludere la mattinata sarà la presidente di Anpi Comacchio Susanna Pucci. Nel corso dell’incontro, studenti alternati ad adulti proporranno letture, intervallate da filmati e brani musicali sulle tematiche della Shoah (in particolar modo, sulla nascita in Italia delle leggi razziali). Parteciperà anche l’associazione Temperamenti Aps che proporrà un breve monologo sulla vita della Liliana Segre. Seguiranno, poi, letture sugli Imi (Internati Militari Italiani). Ad anticipare l’incontro, a cui la cittadinanza è invitata, sarà la deposizione di una corona d’alloro nel luogo della fucilazione il 29 gennaio 1945 dei martiri per la Resistenza Edgardo Fogli (Medaglia d’oro al valor militare), Giovanni Farinelli, Giuseppe Ghirardelli e Vittorio Bulgarelli, prevista alle 9 presso il parco della Resistenza in via Garibaldi.