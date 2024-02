Per non dimenticare Giulia: "Femminicidi, alta la guardia"

Un bilancio positivo per le attività dello scorso anno per l’assessorato pari opportunità e tante iniziative in programma per il 2024, è quello che è emerso dalla commissione consiliare convocata l’altro giorno. "Il lavoro sulle pari opportunità – è intervenuta l’assessora Dorota Kusiak – è molto lungo e non deve mai fermarsi, indipendentemente dalle ricorrenze. Vogliamo mantenere alte le tematiche legate a questo argomento. La giornata contro la violenza sulle donne è stata ancor più vissuta anche per il femminicidio di Giulia Cecchettin. E’ arrivato un segnale importante della sensibilità della cittadinanza e delle istituzioni". Grande partecipazione anche la giornata mondiale contro l’Hiv, il 1 dicembre, che si è svolta collegandosi alle attività del tavolo Hiv che dal 2017 si è attivato in collaborazione con le realtà del territorio: "Il tavolo ha visto la collaborazione di molti enti e delle istituzioni – ha commentato Matteo Gilli, responsabile dello sportello salute di Arcigay Ferrara –, che hanno recepito le esigenze dalle associazioni che hanno a cuore questo tema, tra cui quella di portare avanti le attività oltre la giornata del 1 dicembre. I lavori proseguono e Avis come capofila ha destinato fondi per una serie di eventi a tema Hiv, dal 19 al 22 marzo, con l’obiettivo di dare maggiori informazioni sulla prevenzione". Tra le attività la proiezione del film "120 battiti al minuto", una tavola rotonda, un presidio che effettuerà test rapidi Hiv-sifilide e un’Escape room organizzata dalla Croce Rossa. In occasione dell’8 marzo l’idea di Fidapa è lavorare sull’autostima delle donne, con il progetto "Amarsi un po’" dedicato in particolare alle scuole. "Abbiamo dato agli studenti un questionario anonimo – spiega la presidente di Fidapa Susanna Benetti – sull’autostima". I risultati verranno riportati il 9 marzo, seguiranno una serie di lezioni nelle scuole. Promosso dalle Antenne contro le discriminazioni, Centro Donna Giustizia, Dammi la mano, Arcigay ‘Gli Occhiali d’oro’ e Lo specchio, è il percorso ‘Se solo avessi le parole’ sul linguaggio inclusivo.

Lucia Bianchini