Per ’Open to meraviglia’ Cento diventa Hundert

CENTO

"Open to meraviglia", la campagna del Ministero sul sito italia.it per promuovere il turismo, ha fatto sgranare gli occhi anche ai centesi, quando hanno scoperto di non vivere più a Cento ma a Hundert. Come una sorta di moderno Totò con il suo ‘Noio vulevon savuar’ il computer al quale è stata affidata la traduzione in tedesco si è mostrato molto artificiale e tutt’altro che intelligente meritandosi un 4 in pagella anche dai centesi. Alla lettera Cento è diventato ‘centinaio’, in compagnia di località come Premilcuore tradotta in stimolatore cardiaco, Camerino trasformata in ‘guardaroba’ e diverse altre che potrebbero far tranquillamente parte del repertorio comico. "Speriamo che ora usino un traduttore migliore da quello automatico – sorride Riccardo Manservisi del Cento Carnevale d’Europa, anzi del ribattezzato Hundert Carnevale – abbiamo dimostrato di esser bravi col marketing territoriale portando Cento a diventare capitale del turismo invernale, culturale storia e divertimento: se ci danno 9 milioni di budget ci pensiamo noi". Traduzione che ha colpito anche il Guercino "Una campagna pubblicitaria discutibile sotto molti punti di vista anche per la trasformazione della Venere in un influencer – dice l’assessore alla cultura Silvia Bidoli - ahimé siamo diventati ulteriormente famosi per questa traduzione tedesca. Ci sarebbe da ridere se non ci fosse invece da piangere. Ho letto anche la descrizione che hanno dato che più o meno è aggiornata anche se ha preso delle cantonate. Essere stati trasformati in Hundert dà fastidio perché i nomi di città devono essere mantenuti, ma soprattutto la superficialità dimostrata in un tema così importante come la cultura. Tra l’altro mettere un nome sbagliato si rischia di non far arrivare il turista mentre noi vogliamo che vengano nella città giusta". Ma non tutto il male vien per nuocere, visto che anche Selvaggia Lucarelli ha parlato di Cento. "Sfruttiamo l’errore che ci fa pubblicità – sorride – ho visto uscire anche meme che stanno spopolando come quello dell’immagine del catalogo di Emozione Barocca con ‘Guercino a Hundert’. Per un errore magari ora ci conosceranno anche di più". E se nella descrizione della città, Guercino è nominato solo per la piazza, è andata meglio del povero Ferruccio Lamborghini, dimenticato. E anche i pievesi e la vicina Sant’Agostino si stanno interrogando per altre ‘kantonaten’ prese dal sito anche in geografia e storia moderna. Viene infatti indicato ‘poco fuori dal paese’ di Cento, il Museo Magi e il Bosco della Panfilia. Errori che fanno sorridere. E intanto c’è chi nella rete ironizza ‘Andiamo al famoso carnevale di Hundert!’.

Laura Guerra