Per ottanta società e associazioni sportive ecco 330mila euro

Saranno 80 le realtà del territorio, tra società, associazioni ed enti di promozione sportiva o paralimpica o sociale, che beneficeranno dei 330mila euro di contributi a fondo perduto messi in campo dal Comune di Ferrara a favore delle attività e degli eventi sportivi da realizzarsi nell’anno. Delle 171 proposte arrivate, 57 - circa un terzo del totale - sono riferite a iniziative che avranno attinenza con il Ferrara Sport Festival, che si svolgerà dal 25 al 28 settembre prossimi. Aperti lo scorso marzo e chiuse lo scorso 5 maggio, i bandi erano due: il primo prevedeva l’assegnazione di contributi a favore delle associazioni sportive del territorio a sostegno di progetti realizzati o da realizzarsi nell’anno, mentre il secondo invece la concessione di contributi a favore di soggetti sportivi che organizzano manifestazioni sportive sul territorio della città di Ferrara, realizzate o da realizzarsi sempre nel 2025. "Sono ben 171 le manifestazioni e gli eventi sportivi, proposti da 80 associazioni, che godranno dei 330mila euro di contributi messi a disposizione dall’Assessorato allo Sport per l’anno 2025", commenta l’assessore Francesco Carità, esprimendo soddisfazione per la grande partecipazione delle associazioni dilettantistiche e delle società del territorio, assieme ad enti di promozione sportiva, o paralimpica, o sociale. Lo scorso anno, infatti, erano state solo un centinaio le progettualità proposte, e circa 70 le associazioni proponenti. "Abbiamo raccolto 79 domande per progetti e 92 candidature per la realizzazione di eventi sia di carattere nazionale e internazionale, sia di portata locale, provinciale o regionale – prosegue l’Assessore –. Numeri consistenti rispetto al bando dello scorso anno che segnano un coinvolgimento crescente delle realtà ferraresi interessate a proporre qualcosa di nuovo che valorizzi l’attività fisica, ma anche le risorse sportive della nostra città". Un grande successo in termini di partecipazione per il numero di adesioni raccolte, come detto; ma anche per la volontà da parte dei partecipanti di mettersi in gioco con un lavoro programmatico variegato, proponendo una grande numero di iniziative nelle più diverse discipline, rivolte a tutte le età e con uno sguardo attento al tema dell’inclusione. Nella valutazione delle diverse tipologie di proposte la commissione preposta ha tenuto conto del valore intrinseco dei progetti e delle manifestazioni presentate. "Abbiamo premiato con un ulteriore riconoscimento – conclude l’assessore Carità – quelle idee progettuali rivolte alla disabilità e che intendono valorizzare le attività inclusive. Abbiamo poi voluto fortemente valorizzare e riconoscere le candidature di eventi e progetti volti ad animare il Ferrara Sport Festival".