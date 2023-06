Per ricordare Stonewall "Street Pride, un orgoglio"

Sarà il punto di partenza per il Ferrara Pride 2024, previsto per la primavera prossima, l’annuale appuntamento con lo street Pride organizzato da Arcigay ‘Gli occhiali d’oro’, che come di consueto si terrà in via Ripagrande nella serata di domani, data scelta per ricordare i moti di Stonewall del 1969. "Sono orgoglioso di questo Street pride – commenta il presidente di Arcigay Matteo Gilli – soprattutto per il grande lavoro fatto tra le associazioni. Per la stesura del nostro documento politico siamo partiti dal momento che stiamo vivendo, con le battaglie ideologiche che il governo attuale sta mettendo a punto e che come associazione proviamo a contrastare con momenti formativi". Tanti i partner che hanno organizzato l’evento insieme ad Arcigay ‘Gli Occhiali d’oro’, Famiglie Arcobaleno, Agedo, Cgil, Udu, Centro Donna Giustizia, Arci, Cam, Uisp, Sism ed anche i gruppi politici che hanno aderito al documento politico: Donne Democratiche Ferrara, Alleanza Verdi Sinistra Ferrara, Possibile Ferrara, Rifondazione Comunista federazione Ferrara, Partito Democratico Ferrara, Unione Popolare Ferrara. Ad aprire la serata, alle 18, sarà il dibattito moderato da Francesca Rago, vicepresidente di Arcigay Ferrara, in cui interverranno Gabriele Piazzoni, segretario nazionale di Arcigay, Michele Giarratano, avvocato ed attivista di Famiglie Arcobaleno e Fiorenzo Gimelli, presidente nazionale di Agedo. Lo Street Pride sarà un’occasione per le persone Lgbtqi+ per far sentire le loro voci. Non mancheranno musica e il divertimento: dopo il dibattito ci saranno un momento conviviale su prenotazione e un dj set per ballare in via Ripagrande. "Come organizzazione studentesca – sottolinea Mariantonietta Falduto, coordinatrice di Udu – crediamo che l’istruzione sia l’unico mezzo per poter costruire una società fatta di diritti per tutte e tutti per questo occupiamo via Ripagrande nel mese della lotta". "Sulla strada dei diritti si devono fare passi avanti", continua Francesca Battista di Cgil Ferrara. La prima riunione del Comitato Ferrara Pride 2024 il 12 settembre. Sarà aperta a tutti coloro che vorranno impegnarsi nella lotta per i diritti delle persone Lgbtqia+.