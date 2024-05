"Per salvare il Bolognese, si allaga Campotto"

Negli ultimi 9 chilometri del tratto del fiume Idice fino alla confluenza nel fiume Reno, località Bastia, gli argini sono più bassi rispetto alle quote di progetto. È scritto nero su bianco nel piano di stralcio del fiume Idice regionale. Siamo nella zona di Campotto, quella che ha avuto più danni dall’alluvione dell’anno scorso. Non è stata una dimenticanza del Consorzio di Bonifica, ma secondo Claudio Miccoli, già responsabile del Servizio Area Reno e Po di Volano per ben 41 anni, un’operazione cinica che ha trasformato quella zona del comune di Argenta "nella cassa di espansione del Bolognese. E l’hanno tenuto nascosto. D’altra parte la sede del consorzio di Bonifica Renana è a Bologna e si è privilegiato salvaguardare soprattutto quella provincia in caso di alluvioni". Una rivelazione che ha destato sconcerto tra i presenti, ma che è suffragata dai documenti in possesso dell’ex dirigente della Regione. Sul grande schermo della sala del Convento dei Cappuccini ha mostrato la certificazione del 2005 dell’Autorità di Bacino, che sollecitava di provvedere, ma da allora non si è mossa foglia. Di conseguenza l’anno scorso Campotto si è allagato, calamità che rischia di ripetersi con cadenza periodica. "Fare agricoltura in quei territori sarà molto difficile, in quanto saranno periodicamente allagati". Miccoli ha partecipato all’iniziativa elettorale organizzata da Gabriella Azzalli, candidata sindaco di Argenta, un incontro pubblico avente ad oggetto la prevenzione in tema di sicurezza idraulica e idrogeologica. Vi ha preso parte (da remoto) anche il parlamentare della Lega Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera, che ha promesso un interessamento per sollecitare il pagamento dei ristori per gli agricoltori penalizzati dall’alluvione del maggio dell’anno scorso. Miccoli ha inoltre evidenziato che le calamità che si sono verificate è dovuto ad anni di incuria: mancata manutenzione dei fiumi e canali, mancata tutela del verde sugli argini, mancata attenzione agli animali fossori, soprattutto tassi e istrici, che costruiscono tane e minano la solidità degli argini. Nelle valutazioni finali Gabriella Azzalli ha sottolineato che "la Regione non è un modello di tutto, come ha detto il presidente Stefano Bonaccini".

Franco Vanini