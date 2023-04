Per sei ore senza energia elettrica Lavori alla rete a Fossalta e Tamara

La società E-Distribuzione, nell’ambito del piano di potenziamento del sistema elettrico in provincia di Ferrara, oggi effettuerà un intervento di ammodernamento degli impianti situati nelle località copparesi di Tamara e Fossalta. I tecnici dell’azienda procederanno alla sostituzione della componentistica elettromeccanica, tramite l’installazione di nuovi sezionatori di linea, più resistenti ed efficienti, e l’installazione di nuove apparecchiature motorizzate, utili a completare l’automatizzazione della porzione di rete elettrica interessata dall’intervento. In tal modo sarà possibile garantire una migliore qualità e continuità del servizio elettrico. Le operazioni richiederanno un’interruzione temporanea del servizio elettrico, programmato per oggi dalle 9 alle 16. I clienti interessati sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nella zona coinvolta. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

v.f.