Per sessanta minori in difficoltà arriva il tutor

Aiutare i minori in difficoltà e le loro famiglie ad uscire da situazioni di fragilità, accompagnandoli in incontri, confronti, progetti, nel massimo della riservatezza. Per non far sentire solo nessuno. I minori seguiti dai servizi sociali del Comune di Bondeno sono circa una sessantina. Le situazioni e i progetti di vita sono tutti unici, diversi, individuali. Hanno radici in un dialogo con le famiglie e respiro sul territorio. L’amministrazione di Bondeno ha appena provveduto, con una determina, ad affidare il servizio ‘Tutoraggio minori’ dal 1 febbraio al 30 settembre, impegnando la cifra di 23 mila euro, attraverso trattativa diretta, alla Cooperativa sociale di Bologna Open Group. E’ un aiuto in più ai sessanta minori e alle loro famiglie che stanno seguendo gli incontri. L’assistente sociale, gli educatori esperti: c’è una rete di servizi che si apre al dialogo con scuola, con il contesto di vita, con la propria realtà famigliare e di amicizie. "Il servizio di tutoraggio minori – spiega l’assessore ai servizi sociali Francesca Piacentini che è anche vicesindaco - è rivolto alla prevenzione e alla rimozione di situazioni di disagio a sostegno dei bisogni evolutivi del minore e a sostegno delle capacità genitoriali". Tappe di vita scandite da momenti di incontro che supportano la quotidianità e le difficoltà, spesso legate ad un tempo limitato di necessità, nell’ottica di progetti più ampi che guardano all’autonomia e alla serenità per il futuro. "È fondamentale tutelare nel migliore dei modi i minori – sottolinea l’assessore Piacentini - accompagnando loro e le famiglie in percorsi che puntano alla soluzione delle problematiche più varie che possono averle colpite fornendo le competenze e le professionalità giuste". E competenze e professionalità, in questo caso, le porta la cooperativa Open Group attraverso il proprio personale qualificato. Il Covid, i lunghi periodi chiusi in casa, lontani dalla scuola, dalla socialità, dalla vita libera e senza ostacoli, ha complicato molte situazioni. "È doveroso investire sul futuro di tutti i nostri ragazzi - aggiunge la Piacentini - ed in tal caso di coloro che per le più svariate ragioni sono seguiti dai servizi sociali".

Claudia Fortini