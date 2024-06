Per sostituire il direttore sportivo spunta il nome di Paolo Danzè

Se l’avvicendamento tra i direttori generali Corrado Di Taranto e Luca Carra è cosa fatta, serve ancora un po’ di pazienza per il direttore sportivo. In questo caso la decisione di sostituire Filippo Fusco era già stata presa da tempo, ma è servito l’arrivo a Ferrara di Joe Tacopina per smuovere le acque. Come previsto, il presidente ha incontrato Alex Casella, da alcune settimane considerato super-favorito per la carica di direttore dell’area tecnica. Le parti hanno approfondito diversi aspetti, senza però arrivare ad un accordo definitivo. Anche perché l’avvocato di New York parallelamente sta percorrendo una seconda pista, tenuta top secret fino a ieri. Stiamo parlando di Paolo Danzè, non particolarmente conosciuto al grande pubblico ma a lungo legato a club del calibro di Juventus e Milan, con i rossoneri ha lavorato al fianco di Frederic Massara, a cui Joe Tacopina è molto legato. Nella Vecchia Signora è stato coordinatore dell’attività di base, mentre nella società rossonera è stato una sorta di direttore sportivo delle selezioni Under 18 e Primavera dal 2019 al 2023. Un nome nuovo, che prevedibilmente porterebbe alla costruzione di una Spal molto giovane, con la possibilità di agganciare giocatori in uscita dalle società nelle quali Danzè ha lavorato. Oltre all’opportunità di valorizzare ulteriormente il vivaio di via Copparo. Casella invece è un direttore sportivo giovane ma con diversi anni di esperienza in prima squadra, seppur non in piazze di altissimo livello (Gozzano e Pro Vercelli). In ogni caso, si profila un progetto tecnico nuovo di zecca. Sia con Casella che con Danzè infatti arriverà un nuovo allenatore, con Mimmo Di Carlo che quindi con tutta probabilità non siederà più sulla panchina della Spal. Naturalmente il nome del mister è legato a doppio filo a quello del direttore sportivo: i profili preferiti sono gli stessi dei giorni scorsi, Andrea Dossena e Massimo Brambilla. Il primo era alla Pro Vercelli con Casella, mentre il secondo ha guidato la Juventus Next Gen. Entrambi nelle ultime settimane sono stati accostati a diverse squadre ma hanno preso tempo. Prima il direttore sportivo e poi l’allenatore, il presidente Tacopina deve ancora sciogliere i ballottaggi ma non lascerà Ferrara senza aver preso una decisione.

s.m.