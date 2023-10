’Per un pugno di mozziconi’, raccolta con gli studenti

Le classi del "Rita Levi Montalcini" hanno partecipato all’iniziativa "Per un pugno di mozziconi", indetto dai Comuni dell’Unione Valli e Delizie, Soelia e Clara, che hanno organizzato una giornata di sensibilizzazione ambientale e di raccolta mozziconi. Un’iniziativa lodevole, che rientra nella programmazione di educazione civica del Montalcini, a cui gli studenti hanno partecipato con entusiasmo puntando l’attenzione sull’importanza di vivere in un ambiente ecosostenibile. Dopo il ritrovo nelle rispettive piazze, le scolaresche di Argenta e Portomaggiore si sono ritrovate nelle rispettive piazze, assieme al gruppo scout, Legambiente, Plastic Free, Argenta’s meme, Cai suddivisi in piccoli gruppi dotati di sacchi e guanti hanno scandagliato le vie principali e i punti "sensibili" del centro cittadino. Tutti i mozziconi alla fine sono stati pesati e simbolicamente convertiti in prodotti alimentari, frutta e verdura che verranno distribuiti all’Emporio Solidale, alla Casa famiglia Don Minzoni e alla Caritas di Argenta e di Portomaggiore.