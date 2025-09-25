Per una nuova cintura verde: "Le piazze trasformate in oasi. E senza perdere parcheggi"

"Qualcuno dice che spariranno i parcheggi di piazza Travaglio? Non è vero, ora ve lo spiego...". Il vicesindaco Alessandro Balboni, che fra le tante deleghe ha quella delle opere pubbliche, non ha pensato soltanto a ridisegnare la città, ma anche a renderla più confortevole. E così, pur "preso in contropiede" dalla chiamata del cronista, risponde "di getto" alle domande.

Balboni, ci racconta cosa succederà in piazza Travaglio? "Dopo l’ok della Sovrintendenza, è stato approvato il progetto definitivo. Questo ci permetterà di ’andare a gara’ e individuare la ditta per realizzare i lavori".

Quando inizieranno? "Voglio essere cauto e quindi dico che il cantiere aprirà nei primi mesi del 2026. Ma non parliamo solo di un intervento su una piazza storica".

Si spieghi... "Il progetto complessivo è più ambizioso: vogliamo collegare fra loro le piazze del centro storico. Abbiamo cominciato riqualificando piazza Cortevecchia, un progetto che fra l’altro ha ricevuto riconoscimenti a livello internazionale e che noi abbiamo esportato nelle altre zone della città. Il nostro modello è quello di creare percorsi con oasi verdi".

Cosa volete ottenere? "Più verde in una città patrimonio Unesco, con spazi a misura di famiglia. Luoghi accessibili a tutti: cittadini, turisti e le fasce deboli della popolazione".

Ci state riuscendo? "Credo di sì, riducendo al minimo lo spazio carrabile e trasformando queste aree in luoghi ad accesso pedonale".

Tutto bello, ma in concreto? "Prendiamo piazza Travaglio: è uno degli accessi principali alla città, che purtroppo è una colata di asfalto. Noi lo trasformeremo in un punto accogliente. I parcheggi verranno spostati all’interno del Kennedy, dove ora ci sono quelli degli abbonati; mentre quelli degli abbonati verranno trasferiti nell’area che adesso si trova a ridosso dell’ex Mof. Piazza Travaglio avrà, oltre al verde, una grande fontana. Questi interventi puntano a rilanciare via San Romano e a combatterne l’impoverimento. Ma non è tutto".

Avete altri progetti? "Sì, da piazza Travaglio arriveremo poi all’intervento di piazza Gobetti, che verrà riqualificata sempre con lo stesso criterio. Vogliamo creare una cintura che colleghi le zone storiche della città".

Come la definirebbe? "Una sorta di cintura verde, come vediamo in molte città europee. Il nostro progetto è all’avanguardia, ma senza dimenticare i nostri cittadini".

Li avete coinvolti? "Prima di andare avanti con l’intervento di piazza Travaglio abbiamo incontrato le associazioni di categoria e anche chi rappresenta le fasce deboli della popolazione. L’obiettivo è la vivibilità".

Da dove arrivano le risorse? "Le riqualificazioni di piazza travaglio e piazza Gobetti ci costeranno 3 milioni di euro, finanziati per l’80 per cento dai fondi europei. Contributi che abbiamo ottenuto partecipando al programma Porfesr".

Cosa intende per vivibilità? "Un esempio è la sostituzione della pavimentazione. Togliere l’asfalto significa abbassare le temperature nei periodi più caldi dell’anno. Inserendo il verde, infine, viene migliorata la qualità dell’aria nel centro. È questa la città che immaginiamo".

