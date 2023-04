Perché non ho applaudito la studentessa

Luigi Marattin *

Non ho applaudito la studentessa Alessandra De Fazio, martedì mattina, all’inaugurazione dell’anno accademico. Non perché nel suo discorso non ci fossero spunti condivisibili: la richiesta di prestare maggiore attenzione a un supporto psicologico (verso gli studenti, ma non solo) è un tema che merita più attenzione di quanto ne abbia ricevuto finora. Ma al netto di questo, la giovane donna – in linea con la moda del momento, visto che discorsi del tutto analoghi sono pronunciati dai suoi colleghi in tutte le occasioni simili – ha detto parole durissime, che non credo sia utile etichettare come peccato di gioventù. Se non altro perché a sostenere simili concetti sembrano essere anche persone col doppio o triplo della sua età.

* deputato di Italia Viva