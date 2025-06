"Perché questa decisione senza coinvolgere il Consiglio?"

Il gruppo consiliare presieduto da Fabio Anselmo, chiede delucidazioni all’amministrazione sugli aumenti dei parcheggi. Sono infatti i tre consiglieri di minoranza – l’ex candidato sindaco, appunto, Leonardo Fiorentini e Arianna Poli – a presentare un’interpellanza in cui stigmatizzano non solo l’impennata dei costi ma anche le modalità con cui questo aumento è stato comunicato. Sono sette le richieste contenute nel documento. La prima è prettamente tecnica. I consiglieri chiedono al sindaco Alan Fabbri se fosse a conoscenza del fatto che Ferrara Tua intende "provvedere all’introduzione del costo minimo di 1,20 euro anche per soli 10 minuti di sosta in centro e all’aumento tariffario dei parcheggi Rampari San Paolo e Diamanti, nonché di eliminare la possibilità di abbonamento in Rampari di San Paolo". Di più. Anselmo, Fiorentini e Poli vogliono chiarimenti su "quali sano le considerazioni di politica della mobilità che hanno portato a questa decisione, a prescindere dal Pums in vigore e senza alcun coinvolgimento del Consiglio comunale – si legge nell’interpellanza –. A quanto ammonta la previsione di aumento degli incassi di Ferrara Tua a seguito di tale decisione e a quale scopo saranno destinati". I tre consiglieri chiedono anche se "sia intenzione dell’amministrazione comunale provvedere almeno ad informare ex post il consiglio comunale attraverso le commissioni competenti, Terza Commissione e Commissione di Controllo, degli aumenti tariffari dei parcheggi e se sia intenzione dell’amministrazione e di Ferrara Tua informare i cittadini del prossimo aumento delle tariffe". In ordine al coinvolgimento del Consiglio Comunale, gli esponenti dell’opposizione chiedono perché "non si è ritenuto di dare ampia comunicazione alla Commissione di Controllo dei Servizi Pubblici Locali e delle Società Partecipate durante la propria seduta tenutasi solo lo scorso 20 maggio 2025, nel corso della quale si è svolta un’ informativa alla quale hanno partecipato il presidente di Ferrara Tua, Luca Cimarelli e l’assessore Matteo Fornasini".

f. d. b.