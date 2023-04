"Perché strappare quel bambino alla madre?"

Caro Carlino,

le cronache parlano di un ragazzino disabile letteralmente strappato alla famiglia per ipercura, detto in parole povere, la madre ama troppo il figlio e dove si trova attualmente per ordine di un famigerato amministratore di sostegno, ahimè, vive con piaghe evidenti, dolorose, imbarazzanti per chi almeno vive usando il buonsenso. Situazione di salute che con la madre, con le sue amorevoli cure, non aveva.

Assurdamente no. Perché? Per quale motivo viene permesso tale scempio? Sono esterrefatto, inorridito e la rabbia mi opprime. Rabbia che non riesco a farmi passare. D’altro canto, rabbia per rabbia, assistiamo frequentemente a casi orribili di sequestri di persone fragili, spesso maltrattate, torturate, ridotte a scheletri umani nell’indifferenza generale, tutti sanno e non parlano, tutti, a mio avviso, colpevoli tanto quanto gli aguzzini.

Aguzzini che vengono affidati alla ridicole e offensive pene dei domiciliari. Ci rendiamo conto della realtà che ci tocca vivere? Questo Paese, così decantato da politici incapaci e senza ragione di occupare gli incarichi che hanno, è civile o un simbolo di indecenza, esempio di cecità giuridica, patria di leggi assurde, senza senso, frutto di scelte aberranti?

Saverio Mosca