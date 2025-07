Percorsi ciclabili lungo il Delta del Po. Goro investe 1,7 milioni

Proseguono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione del nuovo percorso ciclabile e naturalistico dal Porto di Gorino alla Lanterna Vecchia, primo dei due interventi previsti nel territorio comunale nell’ambito del Progetto integrato per il potenziamento dell’attrattività turistica del Delta del Po. La conclusione dei lavori è programmata per settembre 2025. L’iniziativa rappresenta un investimento complessivo di oltre 1,7 milioni di euro, finanziato attraverso il Pnrr per valorizzare turisticamente il territorio del Delta del Po. Il progetto prevede la realizzazione di due percorsi ciclabili.

Dal Porto di Gorino alla Lanterna Vecchia: attualmente in corso, con un investimento di oltre 1 milione di euro. Il tracciato attraversa una delle aree più suggestive del Delta, permettendo di scoprire in sicurezza il paesaggio unico della zona costiera. Dalla Destra Po al Boscone della Mesola: avvio previsto nei prossimi mesi con conclusione programmata per settembre 2025, per un investimento di circa 750.000 euro.

"Con questi interventi, l’amministrazione comunale conferma il proprio impegno per una mobilità sostenibile, accessibile e rispettosa dell’ambiente", ha dichiarato il sindaco Marika Bugnoli. "I nuovi percorsi ciclabili permetteranno a cittadini e visitatori di scoprire le bellezze del nostro Delta in totale sicurezza, valorizzando al contempo il patrimonio naturalistico e paesaggistico del territorio".