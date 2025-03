Percorsi di consapevolezza oltre le sbarre

Storie di carcere e percorsi di consapevolezza, con la convinzione che la pena deve avere lo scopo finale della rieducazione. Sono questi i temi chiave intorno a cui ruoterà l’incontro in programma per sabato alle 10 nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea. L’occasione per ragionare su questi delicati e attuali argomenti sarà la presentazione del libro di Alessandro Chiarelli (nella foto), poliziotto in pensione, mindfulness counselor, scrittore e operatore di Liberation Prison Project, un progetto nato negli Stati Uniti nel 1996 e attivo in Italia dal 2009 con operatori in oltre venti carceri, all’interno delle quali promuove percorsi di consapevolezza per persone detenute, dipendenti degli istituti penitenziari e persone tornate in libertà. Il lavoro di Chiarelli, dal titolo ‘Nessuno escluso’, si rifà proprio a questa esperienza.

Un libro "sul coraggio, sulla fiducia e su persone che scelgono di legarsi tra loro per sostenersi. Storie di fallimenti e riscatti raccolte in carcere" proprio dagli operatori di Liberation Prison Project. Sabato in Ariostea dialogheranno con l’autore Nicola Bianchi, giornalista vice responsabile della redazione ferrarese del Carlino, Maria Vaghi, segretaria di Liberation Prison Project e coordinatrice carceri per Lpp, Marzia Marchi consigliera comunale e insegnante Cpia nella casa circondariale dell’Arginone e Manuela Macario, garante dei detenuti. Le letture tra un intervento e l’altro sono a cura di Sabrina Bordin.

re. fe.