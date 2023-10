Percorso della paura al parco. Sessanta figuranti per Halloween

Da Poggio Renatico a Terre del Reno, sono diverse le iniziative che ci saranno oggi nell’alto ferrarese in occasione di Halloween. A Poggio Renatico ‘Halloween Experience’ prenderà vita della 20 varcando la "Porta Spettrale" ed entrare da via Salvo D’Acquisto, nel suggestivo percorso del Parco del Ricordo, per vivere una serata piena di emozione e suggestione incontrando 60 figuranti tra creature dei cieli e della terra, cunicoli e labirinti, streghe, zombie, demoni, scheletri, indemoniati, bambole assassine, boia, armigeri e altro ancora, tra colpi di scena. E alla fine del percorso, allo stand pro loco si potrà trovare piade, bomboloni e ciambelle calde, castagne e un bar fornitissimo. Il percorso è gratuito e adatto per adulti e bambini che potranno venire vestiti con il proprio costume da halloween, si potrà entrare a gruppi di 25 persone alla volta. E’ un grande lavoro di organizzazione artistica e logistica che coinvolge Pro Loco Poggio Renatico, Lorenzo Guandalini ed LG Creative, Mya advertising, il patrocinio dell’amministrazione comunale, a Compagnia teatrale i NoviRecidivi di Ferrara, acrobati e ballerini. Halloween che la scorsa edizione, ha visto un afflusso di pubblico di più di mille persone, provenienti da tante zone italiane. A Terre del Reno, invece, ‘Halloween party’ sarà dalle 18.30 in Piazza Pertini a Sant’Agostino, a cura di Morgania & Co. in collaborazione e con il contributo delle Pro Loco di San Carlo e Sant’Agostino e il patrocinio del Comune, con musica, truccabimbi, concorsi, cibo e personaggi. Arriverà anche il ‘Tribute to the Family Addams’, lo spettacolo itinerante dedicato a bambini e famiglie che alle 18.30 sarà a Mirabello in Piazza Matteuzzi e alle 20.30 a Sant’Agostino in Piazza Pertini, in collaborazione con le proloco di Mirabello e San Carlo. Spostandosi di qulachekm, ecco ‘Vigaralloween’ a Vigarano Mainarda, in Piazza Repubblica dalle 16 alle 19.30 organizzato da Fashion Eventi con aree gioco, animatrici, truccabimbi, caccia al tesoro. A Bondeno, all’ Agriturismo la Florida, dalle 16, ci sarà un pomeriggio e una serata all’insegna del sano divertimento.

Laura Guerra