Percorso, divieti e maxischermo. Carovana rosa: il conto alla rovescia

"Lanciamo il Giro, al termine di un lavoro importante e a tratti estenuante". E’ così che ieri il sindaco Edoardo Accorsi ha illustrato cosa accadrà a Cento giovedì e venerdì, per l’arrivo della 13ª tappa della corsa rosa, dando informazioni su aspetti logistici e di viabilità.

"Per cogliere questa grande opportunità è servito un grande lavoro di tante persone tra struttura comunale, Regione, privati che hanno deciso di sostenere il Comune, associazioni di categoria e un lavoro corale – prosegue –. Quel giorno poi, in campo ci saranno anche 46 agenti della polizia locale grazie al supporto di Ferrara, Finale Emilia, alto ferrarese e San Giovanni, oltre a un centinaio di persone tra volontari e protezione civile oltre a forze dell’ordine e Croce rossa. Quanta gente attendiamo? Vorremmo che Cento fosse colma ma soprattutto che ci siano i centesi in questa che vogliamo sia soprattutto una grande festa per la città. Ci sarà un po’ di disagio ma tutto sarà ripagato dall’emozione di vedere la corsa tra le più importanti arrivare a Cento, con la città su tutti i media". Al Palazzetto ci sarà il quartiere-tappa con circa 200 media. A piazzale Bonzagni Giroland con il maxischermo lasciando al Comandante Fabrizio Balderi l’illustrazione del piano viabilità che è anche sul sito del comune. "Già da giovedì sera arriva la logistica del Giro rendendo necessari divieti fin dalle 17 e il venerdì fino alle 23 – illustra Balderi – tutto il percorso di gara, via Falzoni Gallerani, Malagodi, 7 Fratelli Govoni per la carovana pubblicitaria, piazzale donatori di Sangue, la via interna all’Hotel Europa, Sant’orsano, Sauro, Menotti, il parcheggio Interspar per i mezzi Rai e il percorso di gara. Una decina di stalli per portatori di handicap saranno in via Fava e area del macello. Divieto di circolazione, dalle 5 in via Ferrarese, dalle 7 alle 13 da via IV Novembre dall’hotel per la logistica del Giro e fino a via Volta e dalle 13 si chiuderà anche il tratto del ponte vecchio. Via Risorgimento fino alle 13 sarà senso unico verso via Armellini per poi diventare tutto senso unico e chiusa dalle 16 perchè sarà deviazione ammiraglie".

Alle 13.50 ’Un Giro nel Giro’ della Mediolanum, alle 15.30 Giro E, entrambe con ex campioni, alle 16 la carovana pubblicitaria e alle 17 il Giro. "Giovedì alle 18.30 in sala Zarri Learco Guerra con la prima maglia rosa del ‘31 e, alle 21, al Don Zucchini la prima rappresentazione teatrale su Morena Tartagni, evento che nasce qui e speriamo possa essere portato in giro – ha continuato il vicesindaco Salatiello – venerdì l’iniziativa ‘Al Giro in bici per promuovere la ciclabilità, il parcheggio bici in corso Guercino e un talloncino per sconti nei negozi. Alle 15 la sfilata dei bimbi delle società sportive in Corso Guercino verso il palco Giroland e l’esposizione di maschere del carnevale". Compito dell’assessore Filippo Taddia parlare dell’impatto economico e annunciare il mercato straordinario in corso Guercino, venerdì e sabato, con artigianato, prodotti, degustazioni. "L’’indotto stimato intorno ai 2 miliardi, di cui 600 milioni sono impatto diretto e 1 miliardo e 400 milioni è l’impatto differito entro 18 mesi dato da chi arriverà a Cento dopo aver visto la tappa. Più del 60% di chi verrà venerdì possa tornare e questo per la città è importante. Tutto si sta tingendo di rosa giorno dopo giorno".

Laura Guerra