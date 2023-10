"Percorso Primaro", il documentario al centro Cappuccini

Martedì alle 18.30 sarà proiettato il documentario "Percorso Primaro" di Bruno Leggieri nell’ex chiesa di San Lorenzo, nel centro culturale Cappuccini, che racconta il progetto a cura di Basso Profilo (un’associazione di promozione sociale nata nel 2007 con lo scopo di dedicarsi alla rigenerazione urbana, alla valorizzazione del patrimonio locale e alla diffusione della cultura ambientale e delle pratiche di cittadinanza attiva), con il coordinamento di Leonardo Delmonte e in partnership con il comune di Argenta. "Percorso Primaro" di Leggieri documenta l’attraversamento urbano sulle tracce del corso d’acqua Primaro, avviato nel 2022 in maniera corale, con pratiche di visione, racconti e ascolti, per la co-creazione di un Osservatorio locale del paesaggio argentano, reso possibile dall’accordo di collaborazione tra la Regione e il Comune. La Camminata rituale, esito della residenza artistica di Leonardo Delogu, con la comunità di Argenta nel maggio 2022 e replicata lo scorso 10 settembre, si pone come nuovo rito collettivo che accompagna le fasi successive del progetto dell’Osservatorio locale per il paesaggio argentano, parte della rete emiliano-romagnola degli Osservatori locali. In occasione dell’evento di presentazione del documentario sarà condivisa una "Call to action" pubblica per aderire ai laboratori di co-progettazione dell’Osservatorio argentano del paesaggio (novembre 2023). Il comune di Argenta si impegna a favorire la diffusione della cultura del paesaggio e promuoverne la qualità, orientando le politiche e le azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio per ritessere le relazioni tra le persone e i luoghi sulla base di una rinnovata coscienza ambientale e storica.