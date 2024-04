Perde il controllo della moto e finisce contro il guard rail

Il sole illumina la costa nel primo fine settimana veramente primaverile. La giornata ideale per un giro in moto verso il mare. Una viaggio che però, per un centauro di 49 anni, si è trasformata in un dramma sull’asfalto della Acciaioli. Il motociclista ha perso il controllo della sua Bmw all’altezza di una curva ed è finito contro il guard rail, riportando diverse ferite. Soccorso tempestivamente è stato portato in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Un passo indietro. Sono le 16 di ieri pomeriggio. Il 49enne è in sella alla sua moto e sta percorrendo la via Acciaioli verso nord, direzione Lido di Volano. Giunto nel tratto tra via delle Nazioni e l’incrocio con viale dei Continenti, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della Bmw. La motocicletta ha sbandato violentemente, catapultandolo contro il guard rail. L’impatto con la barriera a bordo strada è stato talmente violento che il 49enne è carambolato di nuovo verso la carreggiata.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118, con l’elisoccorso decollato da Bologna. Sin da subito le condizioni del centauro sono apparse gravi. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato caricato in elicottero e trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova tuttora ricoverato. Sull’Acciaioli sono rimasti gli agenti della polizia locale, incaricati di eseguire i rilievi finalizzati a ricostruire la dinamica dell’incidente.

f. m.