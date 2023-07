Perde il controllo dell’auto e finisce contro un lampione

Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 15.30, in via Ricciarelli, un’anziana alla guida di una Toyota Yaris ha preso il controllo della vettura, uscendo dalla sede stradale e andando a sbattere violentemente contro un lampione dell’illuminazione pubblica, danneggiandolo. Fortunatamente è rimasta solo lievemente ferita ed è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Cona, per accertamenti. Ma le sue condizioni non sono state ritenute gravi. Sul posto, per i rilievi, una pattuglia della polizia locale e in seguito gli operai per rimuovere il lampione che era rimasto pericolante. Poche ore prima, all’angolo tra via Wagner e via Bologna, un tamponamento tra quattro veicoli. Solo un ferito lieve. Sul posto la polizia locale.