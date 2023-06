Perde il controllo dell’auto e sbanda Schianto, muore giovane madre

Viaggiava da sola a bordo di un’utilitaria quando ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada, in un canale. È morta così Valentina De Luca, una giovane mamma di Santa Maria Codifiume, avrebbe compiuto 28 anni il prossimo 10 luglio. L’incidente è avvenuto a Budrio domenica mattina, poco dopo le 11. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dalla macchina. Erano presenti anche i sanitari del 118. L’incidente potrebbe essere stato originato da un malore che ha colpito la giovane. Una tragedia ancora più grave, perché Valentina aveva due bimbi piccoli, Andrea di 4 anni e Anna di appena 2 anni. La donna era sposata con Giacomo Giordani. Era una coppia felice, il loro amore era nato tra i banchi di scuola: "Si sono conosciuti proprio nel nostro istituto, ad Argenta – è il ricordo commosso di Alessandra Ferlini, insegnante dell’istituto superiore di Argenta – Portomaggiore . Sono stati entrambi miei alunni all’Ipsia; Giacomo frequentava l’indirizzo meccanico, mentre Valentina l’indirizzo sociale. Si sono conosciuti e innamorati in modo del tutto naturale, una bellissima coppia. Ricordo ancora quando una Valentina raggiante ed emozionata era venuta a scuola ad annunciare che si sposava e a mostrarci le foto dell’abito da sposa che avrebbe indossato". Finito il percorso di studi, Giacomo Giordani ha trovato lavoro in un’azienda della zona, mentre Valentina aveva lavorato come barista a Santa Maria Codifiume. Entrambi erano attivi nel volontariato: Valentina nel comitato delle mini olimpiadi del Reno, il marito nel corpo dei vigili del fuoco di Molinella. "Ho ritrovato Valentina meno di un mese fa nell’ultima edizione delle mini olimpiadi, che si è svolta a Ospital Monacale – riprende Alessandra Ferlini – era felice del ruolo di mamma". Valentina è una giovane che non si dimentica. "Aveva un carattere meraviglioso, sempre sorridente: non l’ho mai vista piangere", aggiunge la sua ex insegnante. La coppia si era trasferita da qualche tempo a San Pietro Capofiume a Molinella. Giacomo Giordani ha affidato un pensiero commosso alla moglie su Instagram: "Mi dicevi sempre che non ti scrivevo mai niente, nessun post per noi. Beh, devo farlo, devo dirti addio per sempre. Tu che sei l’amore della mia vita e che dopo 12 anni nulla era cambiato, se non l’arrivo di due piccoli mostri. Ti amerò per sempre e non ti scorderò mai. Addio amore mio".

Franco Vanini