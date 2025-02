Perde il controllo e va fuori strada. Ferito 68enne

Ha fatto tutto da solo: è sbandato ed è carambolato nel fosso, rimanendo incastrato nell’abitacolo della vettura. Per estrarlo dalle lamiere della sua Fiat 500, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Portomaggiore, che, raccolto l’sos lanciato da alcuni vicini, tra cui anche un carabiniere che anni fa, in una situazione simile, si era prodigato per salvare un automobilista coinvolto in un fuori strada analogo, sono accorsi con due macchine di servizio. Nella fattispecie, a farne le spese dell’incidente, avvenuto sotto una pioggia battente, un uomo di 68 anni di San Biagio. A quell’ora, erano le 19 di ieri, era al volante dell’utilitaria, viaggiava in direzione Filo, a Case Selvatiche. Ma per cause ancora al vaglio della polizia locale, è finito nel canaletto laterale, per fortuna non in piena. Liberato, è stato caricato su un‘ambulanza per essere trasportato, con ferite di media gravità, all’ospedale di Cona.

Nando Magnani