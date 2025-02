L’ossessione del fidanzato: “Non devi perdere peso”. Condannato per stalking

Ferrara, 19 febbraio 2025 – Non poteva uscire con gli amici senza il suo permesso e doveva comunicare al compagno tutto quello che faceva, minuto per minuto. L’ossessione per il controllo di quell’uomo che diceva di amarla arrivava fino a dettare legge sull’aspetto fisico. Vietato truccarsi e, soprattutto, vietato dimagrire e scendere sotto un determinato peso. Il tutto per soddisfare i canoni estetici di quel fidanzato che, col tempo, si stava sempre più trasformando in un persecutore. Sono pesanti le accuse addebitate a un 28enne di origine marocchina, finito a processo e poi condannato per stalking nei confronti della ex, una 26enne ferrarese. Il processo a carico dell’uomo (celebrato in rito abbreviato) si è concluso ieri mattina davanti al gup di Ferrara Andrea Migliorelli. Il verdetto è pesante e supera anche le richieste (due anni) del pubblico ministero Andrea Maggioni: tre anni e quattro mesi di reclusione per una serie di condotte che si sarebbero consumate principalmente tra il luglio e il dicembre del 2023 in un paesino alle porte della città estense.

Ma le vicende finite al centro della denuncia della donna hanno radici più profonde e si spingono fino al 2020, quando inizia quella relazione che ben presto si trasforma in un incubo. A delinearne i contorni è la denuncia della malcapitata, assistita dall’avvocato Sara Bruno. L’uomo (con alle spalle già altri guai per atti persecutori) inizia sin da subito a manifestare atteggiamenti possessivi. Controlla i social e il cellulare della ragazza, pretende che lei gli chieda il permesso di uscire o di vedere la madre, esige che la aggiorni su ogni suo movimento. L’imputato, sempre secondo le accuse, dimostra poi una gelosia implacabile, al punto da costringere la donna a rinunciare a qualsiasi conoscenza maschile, familiari inclusi. La volontà di controllo, come anticipato, si allargava poi agli stili di vita e all’aspetto fisico, fino all’ossessione per il peso. Le accuse si soffermano su alcuni episodi particolarmente pesanti, nei quali si arriva alle mani e alle minacce. In certe occasioni, il 28enne l’avrebbe presa a schiaffi e minacciata attraverso messaggi e audio di WhatsApp (“Giuro che ti sfondo la faccia”, “Ti sotterro”, “Ti ammazzo domani”, “Al massimo ti stupro”). Gli insulti volavano ogniqualvolta usciva con amici a lui non graditi, uniti al sospetto che lei non gli raccontasse la verità su quanto accadeva in quei momenti di ‘libertà’.

Nel maggio del 2023 la malcapitata matura la decisione di interrompere quel rapporto ‘malato’. Ma anche la comunicazione della fine della relazione è drammatica. A giugno i due si incontrano per chiarirsi e lui la colpisce con uno schiaffo al volto, provocandole una ferita al labbro. Nonostante si fossero lasciati, i comportamenti persecutori dell’imputato proseguono, fino al giorno del compleanno della giovane, durante il quale l’uomo inizia a bersagliarla di messaggi dal tenore sempre più aggressivo, fino a minacciarla di farla finire in ospedale. È l’ultima goccia che spinge la giovane a chiedere aiuto e a denunciare, aprendo per la prima volta un varco in quelle sbarre che le erano state costruite intorno.