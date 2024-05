"Perdite tra l’85 e il 100%. Colpa dell’alluvione"

Il futuro di Goro si coniuga con un tempo passato, l’imperfetto. Fino al 2022 dallla sacca usciva un fiume di vongole, tra le 10 e le 12mila tonnellate all’anno. Con punte anche di 20mila tonnellate. Era il primo produttore in Italia e in Europa di vongole. Il settore dava, ancora l’imperfetto, lavoro a 1600 addetti, uniti in cooperative. Una forza, un mondo che studiavano all’estero. Ora all’estero ci andiamo noi, magari in Tunisia, per capire come trasformare una maledizione – il granchio – in una ricchezza. Elena Tamburini fa parte del dipartimento di scienze dell’ambiente dell’ateneo. Al vertice c’è Giuseppe Castaldelli. Nella task force anche Mattia Lanzoni. Studiano un nuovo inquilino della pianura, il lupo. Studiano anche un alieno del mare, il granchio blu. Cercano risposte.

Ventimila tonnellate di vongole all’anno. E adesso?

"In alcuni casi le perdite sono totali, produzione zero. Le vongole in alcuni tratti della sacca sono state falcidiate".

Per alcune cooperative rischia di essere l’anticamera del tracollo. Ancora qualcosa comunque si produce in quelle acque salmastre dove i granchi hanno trovato una tavola imbandita

"La media? La produzione è calata dell’85%".

Da una parte le vongole, dall’altra il granchio. E’ nei nostri fondali già da un po’ di anni. Cosa ha fatto da detonante?

"Il granchio blu è arrivato in Italia pare a ’bordo’ di mercantili partiti dalle coste americane negli anni Cinquanta. Non dava, diciamo così, fastidio a nessuno".

Cosa è succcesso poi?

"Stiamo cercando di capire, stiamo studiando. Qualcuno sostiene che la causa sia da ricercare nell’alluvione dello scorso anno, era maggio. Un’ondata d’acqua ricca di nutrienti si è riversata nella sacca".

Un’ipotesi assai probabile. Proprio dopo quell’ondata, quando l’acqua è tornata limpida, gli allevatori hanno scoperto solo gusci negli allevamenti. Le cozze?

"Quelle resistono, vengono prodotte a 4 o 5 miglia dalla costa. Al largo di Volano, per ora il granchio lì non è arrivato. O comunque i danni sono limitati".

C’è un’altra produzione, quella delle ostriche.

"Sì, una piccola produzione. Un fiore all’occhiello per il mondo della pesca".

E’ vero che si ’mangiano’ l’anidride carbonica?

"Sì, i gusci mentre si formano assorbono Co2. Tutti i gusci, dalle vongole alle cozze. Un beneficio per l’ambiente".

Anche questo coniugato al passato. Cosa aspettarci?

"Stiamo studiando, ma con tutta sincerità in questo momento non lo sappiamo".

m. b.