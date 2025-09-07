Pere e mais, Sos raccolti: "Il flagello cimice asiatica"

La cimice asiatica, il temuto insetto che appariva ormai sotto controllo, è tornata. E i danni riscontrati dai produttori agricoli non sono più solo sulle pere, ma anche sul mais, finora solo marginalmente attaccato dall’insetto. C’è molta preoccupazione tra le aziende agricole di Cia-Agricoltori Italiani Ferrara che in queste settimane hanno iniziato la raccolta dell’Abate, mentre fanno i conti con le rese delle pere estive, non certo positive.

In generale, una ricognizione tra i produttori condotta da Cia Ferrara ha mostrato dati preoccupanti per la William Bianca che ha subito cali produttivi fino al 30%, mentre appaiono più contenute le perdite registrate da Carmen, Santa Maria e Conference, con danni intorno al 10%. Cali legati certamente al caldo di giugno, che ha messo in stress piante e frutti in piena fase di ale si è aggiunta, appunto, la recrudescenza della cimice asiatica del tutto inattesa.

La cimice danneggia il mais provocando, innanzitutto, infertilità perché l’insetto si nutre delle parti che sono la via d’ingresso del polline per la fecondazione: il risultato sono spighe completamente o parzialmente vuote, in particolare quelle delle file più esterne dei campi. Il secondo danno che può provocare la cimice è qualitativo perché perfora le foglie che proteggono la spiga fino ad arrivare ai grani ancora in fase di maturazione deformandoli. Questo, naturalmente, contribuisce a diminuire fortemente la qualità con conseguenze a livello di prezzi pagati ai produttori.

Un problema che sta diventando, dunque, sempre più generalizzato e che è in buona parte imputabile, secondo i produttori, alla limitazione all’uso dell’acetamiprid, insetticida selettivo che garantiva buoni risultati. Così il presidente di Cia Ferrara, Stefano Calderoni: "La cimice asiatica non è più solo un problema pericoltura, che rimane tuttavia la più colpita, e mette in discussione la sostenibilità stessa dell’attività agricola in un territorio che continua a pagare un prezzo altissimo per la presenza di fitopatie e per le restrizioni sui mezzi di difesa. Purtroppo, la cimice è solo uno degli esempi di come le problematiche che si pensavano risolte ritornano perché da un lato non si investe abbastanza sulla ricerca scientifica in campo agronomico e dall’altro si continuano a dare soluzioni costose ed inefficaci. Siamo in prima linea nella tutela del territorio".