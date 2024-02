Perego e i vescovi emiliani in Visita ad limina dal Papa

"Fino al 2 marzo, con i confratelli vescovi dell’Emilia Romagna, sarò in Visita ad limina a Roma. L’ultima Visita ad limina avvenne dieci anni fa, negli ultimi mesi di episcopato di S. E. Mons. Paolo Rabitti". Sono le parole con cui l’Arcivescovo Gian Carlo Perego, nella Lettera quaresimale ai sacerdoti, ha annunciato la Visita ad limina. Ieri i vescovi dell’Emila Romagna hanno incontrato Papa Francesco. Successivamente inizieranno la visita ai Dicasteri della Santa Sede, in colloquio con i Prefetti e i Segretari, sui vari aspetti della vita ecclesiale. Domani si uniranno oltre duemila fedeli provenienti dalle 15 diocesi dell’Emilia Romagna – più di 100 da Ferrara-Comacchio – per l’udienza generale con il Papa e per la concelebrazione eucaristica nella Basilica di San Giovanni in Laterano. La preparazione della Visita ha comportato una dettagliata relazione sulla vita diocesana nelle sue diverse componenti che illustra i cambiamenti più significativi nel tessuto diocesano, i problemi, le diverse iniziative sul piano liturgico, catechistico, caritativo. "La Visita è un’occasione di verifica della vita pastorale e di confronto col Santo Padre - a cui testimoniare amore, fedeltà e unità nella fede - e con i suoi collaboratori. Un’occasione straordinaria in cui si respira la ‘cattolicità’ del popolo di Dio, custodito e edificato dal ministero del successore di Pietro".