Perego: "La pace deve poggiare sul dialogo"

Un rito intenso e partecipato con al centro la preghiera per la pace e la giustizia. La parrocchiale di Quacchio ha ospitato, l’altra sera, la veglia diocesana per la Terra Santa teatro, in questi giorni, di una nuova ondata di violenza. Chiesa gremita e collegate in streaming altre trecento persone. Un’ora di adorazione alternata a letture, salmi, canti, preghiere e un’omelia pronunciata dall’arcivescovo Gian Carlo Perego. "Ancora una volta la Terra di Gesù – ha esordito il capo della diocesi – è uno scenario di guerra e di morte. Siamo sgomenti per tanto odio. Ai bambini, agli adulti uccisi per la violenza irrazionale del terrorismo si sono uniti i bambini, gli adulti uccisi per una reazione altrettanto irrazionale, legale ma immorale. Le stragi degli innocenti si ripetono in quella terra dove i canti dei Salmi ripetono ‘giustizia e pace si baceranno’ e dove il profeta Isaia ci ricorda che ‘Dio asciugherà le lacrime su ogni volto’. L’invocazione, quindi è che cessi questa nuova guerra e ritorni il dialogo per ricostruire prima le relazioni e poi le case e le città distrutte".

Inevitabile il richiamo del vescovo alle parole di papa Francesco: "Ripetiamo con lui ‘Basta guerre! Sono sempre una sconfitta’. Questa preghiera è un mattone per ricostruire la pace, perché è una preghiera che ritorna a dire anzitutto a noi il valore della pace. Una pace che si costruisce, poi, nel quotidiano". Già, la pace. "Essa non si riduce a un’assenza di guerra, frutto dell’equilibrio sempre precario delle forze. Essa si costruisce giorno per giorno, nel perseguimento di un ordine voluto da Dio, che comporta una giustizia più perfetta tra gli uomini" ha aggiunto Perego citando l’esortazione apostolica Evangelii Gaudium. "Pace e giustizia – sottolinea – camminano insieme nella quotidianità".

Infine la proposta: "Per avanzare nella costruzione di un popolo di pace – osserva il vescovo –, papa Francesco indica quattro principi, che orientano l’annuncio cristiano. Il primo è ‘Il tempo è superiore allo spazio’: la pace chiede un impegno a lunga scadenza, un percorso di incontri di dialoghi, la pazienza dell’attesa, la fatica del ricominciare. Poi ‘L’unità prevale sul conflitto’. Il conflitto non può essere ignorato. Esiste in diversi luoghi. Il conflitto va accettato e trasformato. Un terzo principio è ‘La realtà è più importante dell’idea’. Ogni progetto, anche di pace, deve poggiare sulla realtà, sulla conoscenza delle persone e delle situazioni per superare distanze, discriminazioni, divisioni. Un ultimo principio – conclude Perego –: ‘Il tutto è superiore alla parte’. La pace si costruisce con una mentalità glocal, che guarda alla propria città, al luogo della propria vita, ma senza distogliere lo sguardo dal mondo".

